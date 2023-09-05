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Beşiktaş, Eric Bailly'yi transfer etti
Beşiktaş, Eric Bailly'yi transfer etti
Beşiktaş, Premier Lig ekibi Manchester United'ın defans oyuncusu Eric Bailly'i transfer ettiğini açıkladı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T02:02+0300
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beşiktaş
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Beşiktaş, Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.Geçen sezon Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.Kariyerine İspanya ekibi Espanyol'da başlayan Bailly, 2015'te Villarreal'e transfer oldu. Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, 2016'da 30 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.Eric Bailly, 6 sezonda toplam 113 maça çıktığı Manchester temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.
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beşiktaş, beşiktaş, eric bailly, manchester, manchester united

Beşiktaş, Eric Bailly'yi transfer etti

02:02 05.09.2023
© Sputnik / Нина Зотина / Multimedya arşivine gidinFildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly
Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Нина Зотина
/
Multimedya arşivine gidin
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Beşiktaş, Premier Lig ekibi Manchester United'ın defans oyuncusu Eric Bailly'i transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş, Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.
Kariyerine İspanya ekibi Espanyol'da başlayan Bailly, 2015'te Villarreal'e transfer oldu. Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, 2016'da 30 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.
Eric Bailly, 6 sezonda toplam 113 maça çıktığı Manchester temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.
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