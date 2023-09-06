Araştırma ortaya koydu: 7 büyüklüğünde deprem riski olan 24 il açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
11:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
12:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
13:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
14:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
16:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
17:31
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230906/arastirma-ortaya-koydu-7-buyuklugunde-deprem-riski-olan-24-il-aciklandi-1075236253.html
Araştırma ortaya koydu: 7 büyüklüğünde deprem riski olan 24 il açıklandı
Araştırma ortaya koydu: 7 büyüklüğünde deprem riski olan 24 il açıklandı
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller belli oldu. Deprem riski yüksek iller arasında ilk... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T12:06+0300
2023-09-06T12:16+0300
türkiye
deprem
jeoloji mühendisleri odası
araştırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074498983_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_55db26df3645dc8d13e052ca0f349127.jpg
Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığını taşıyan iller açıklandı. Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili inceledi.Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.İstanbul ve İzmir kaçıncı sırada?Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230901/afad-duyurdu-siirtte-deprem-1075098662.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074498983_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3753c78a5e4ca3f3908ad4e61c31052a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, jeoloji mühendisleri odası, araştırma
deprem, jeoloji mühendisleri odası, araştırma

Araştırma ortaya koydu: 7 büyüklüğünde deprem riski olan 24 il açıklandı

12:06 06.09.2023 (güncellendi: 12:16 06.09.2023)
© AAİstanbul konut
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller belli oldu. Deprem riski yüksek iller arasında ilk sırada İzmir ve İstanbul yer alıyor.
Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığını taşıyan iller açıklandı. Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili inceledi.
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.
Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.

İstanbul ve İzmir kaçıncı sırada?

Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.
Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
TÜRKİYE
Siirt'teki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: Fay hattını işaret etti, 'sıkıştıracaktı'
1 Eylül, 08:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала