https://sputniknews.com.tr/20230906/arastirma-ortaya-koydu-7-buyuklugunde-deprem-riski-olan-24-il-aciklandi-1075236253.html
Araştırma ortaya koydu: 7 büyüklüğünde deprem riski olan 24 il açıklandı
Araştırma ortaya koydu: 7 büyüklüğünde deprem riski olan 24 il açıklandı
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller belli oldu. Deprem riski yüksek iller arasında ilk... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T12:06+0300
2023-09-06T12:06+0300
2023-09-06T12:16+0300
türkiye
deprem
jeoloji mühendisleri odası
araştırma
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Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığını taşıyan iller açıklandı. Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili inceledi.Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.İstanbul ve İzmir kaçıncı sırada?Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230901/afad-duyurdu-siirtte-deprem-1075098662.html
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deprem, jeoloji mühendisleri odası, araştırma
deprem, jeoloji mühendisleri odası, araştırma
Araştırma ortaya koydu: 7 büyüklüğünde deprem riski olan 24 il açıklandı
12:06 06.09.2023 (güncellendi: 12:16 06.09.2023) Abone ol
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller belli oldu. Deprem riski yüksek iller arasında ilk sırada İzmir ve İstanbul yer alıyor.
Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığını taşıyan iller açıklandı. Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili inceledi.
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.
Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.
İstanbul ve İzmir kaçıncı sırada?
Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.
Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.