https://sputniknews.com.tr/20230906/arastirma-ortaya-koydu-7-buyuklugunde-deprem-riski-olan-24-il-aciklandi-1075236253.html

Araştırma ortaya koydu: 7 büyüklüğünde deprem riski olan 24 il açıklandı

Araştırma ortaya koydu: 7 büyüklüğünde deprem riski olan 24 il açıklandı

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller belli oldu. Deprem riski yüksek iller arasında ilk... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T12:06+0300

2023-09-06T12:06+0300

2023-09-06T12:16+0300

türkiye

deprem

jeoloji mühendisleri odası

araştırma

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Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığını taşıyan iller açıklandı. Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili inceledi.Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.İstanbul ve İzmir kaçıncı sırada?Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230901/afad-duyurdu-siirtte-deprem-1075098662.html

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deprem, jeoloji mühendisleri odası, araştırma