https://sputniknews.com.tr/20230901/afad-duyurdu-siirtte-deprem-1075098662.html

Siirt'teki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: Fay hattını işaret etti, 'sıkıştıracaktı'

Siirt'teki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: Fay hattını işaret etti, 'sıkıştıracaktı'

AFAD, merkez üssü Siirt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür depremi yorumlayarak, "6 Şubat depremlerinden sonra Arap... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T08:17+0300

2023-09-01T08:17+0300

2023-09-01T09:14+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD'ın verilerine göre saat 07.35'te Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, "Aydınlar, Siirt’te 4.1 deprem. 6 Şubat depremlerinden sonra Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketi Adıyaman- Hakkari bindirme hattını sıkıştıracaktı. Böyle depremler beklenebilir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230830/olasi-istanbul-depremi-icme-suyunu-da-vuracak-en-riskli-2-bolge--1075041568.html

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