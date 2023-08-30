https://sputniknews.com.tr/20230830/olasi-istanbul-depremi-icme-suyunu-da-vuracak-en-riskli-2-bolge--1075041568.html

Olası İstanbul depremi içme suyunu da vuracak: En riskli 2 bölge

Olası İstanbul depremi içme suyunu da vuracak: En riskli 2 bölge

Olası İstanbul depreminde kentin binalarının yanı sıra içme suyu ve atık su sistemi de tehdit altında. Yeraltındaki boru hatlarında oluşacak hasarların çoğunun... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T10:26+0300

2023-08-30T10:26+0300

2023-08-30T10:26+0300

türkiye

deprem

istanbul depremi

marmara bölgesi

marmara depremi

su

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul depremiyle ilgili beklenen senaryolar da gündemde yer alıyor.Yapılan çalışmalardan biri de, “Depremde İstanbul’un Su Yapıları ve Su Güvenliği Raporu." Rapora göre, İstanbul depreminde kentin binalarının yanı sıra içme suyu ve atık su sistemi de tehdit altında. Yeraltındaki boru hatlarında oluşacak hasarların çoğunun Avrupa Yakası’nda yaşanması beklenirken, baraj ve göllerde de hasar oluşacağı öngörülüyor. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, en riskli 2 bölgeyi açıkladı.Milliyet'in haberine göre Küçükçekmece Gölü çevresi ve Büyükçekmece Barajı en riskli bölge. İstanbul’da 21 içme suyu arıtma tesisi, 124 adet su deposu, toplam 19 bin 146 km su şebekesi hattı bulunduğu belirtilen raporda, olası risklere dikkat çekildi:“Afet Önleme Azaltma Temel Planı’nda 2003 yılındaki toplam 7500 km’lik içme suyu borusu şebekesinin, çeşitli modellerde en iyi ve en kötü senaryolara göre hasarlı nokta sayısı sırasıyla bin 395 ve bin 577 adet olarak tespit edilmiştir. Kanalizasyon şebekesi için bu hasarlı nokta sayıları ise bin 152 ile bin 289 adet olarak verilmiştir.İlçeler sayıldıİçme suyu ve atık su boru hatlarında oluşacak olan hasarların daha çok Avrupa Yakası'nda ve Bakırköy, Avcılar, Fatih, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt ilçelerindeki şebekede yoğunlaşması beklenmektedir.Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve Fatih de diğer ilçelere göre daha yoğun olan içme suyu dağıtım hatlarının depremde daha büyük hasara uğrama riski bulunmaktadır.Küçükçekmece Gölü çevresi ve Büyükçekmece Barajı depremde en büyük sismik hareketliliğin beklendiği bölgede yer almaktadır."

https://sputniknews.com.tr/20230828/naci-gorur-deprem-beklentim-biraz-degisti-dedi-ve-bir-ili-isaret-etti-canli-fay-uzerindeler-1074977670.html

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