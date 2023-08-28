https://sputniknews.com.tr/20230828/naci-gorur-deprem-beklentim-biraz-degisti-dedi-ve-bir-ili-isaret-etti-canli-fay-uzerindeler-1074977670.html

Naci Görür 'Deprem beklentim biraz değişti' dedi ve bir ili işaret etti: Canlı fay üzerindeler

Naci Görür 'Deprem beklentim biraz değişti' dedi ve bir ili işaret etti: Canlı fay üzerindeler

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir programda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni uyarılarda bulundu. Görür, "Kimileri de çıkıyor... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T05:55+0300

2023-08-28T05:55+0300

2023-08-28T05:55+0300

türkiye

kahramanmaraş

deprem

naci görür

fatih altaylı

kayseri

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Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından uyarılarını sürdürüyor. Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına konuk olan Prof. Dr. Görür, "Türkiye'deki deprem beklentim benim biraz daha değişti" diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Görür Doğu Anadolu'ya dikkat çekerek, "Doğu Anadolu'da stresi biriktirmiş, deprem oluşturma periyodu yaklaşmış olan faylarda erken harekete geçme olabilir. Doğu Anadolu Avrasya ile Arap Levhası arasında sıkışıyor" dedi.Bazı bilim insanlarının yanlış açıklamalarda bulunduğunu belirten Görür, "Mesela Kayseri'de Deprem oldu. Ama kimileri de çıkıyor; 'Kayseri'de 7 büyüklükte deprem olmaz' diyor. Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor. Üzerinde oturduğu fay 700 kilometre uzunluğunda. Bir fay depremi ne zaman oluşturur tekerrür periyodu dolarsa" ifadelerini kullandı.Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Benim deprem beklentim biraz değişti. 6 Şubat depremlerini çok normal, rastgele herhangi bir levha içindeki bir fayın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım. Burada 3 levha bağıl olarak birbirlerine göre ciddi hareket yaptılar. En azından 7.5 metre. Bu levhaların bu boyutta hareket etmeleri onların yakın çevrelerindeki her şeyi etkiledi. Stres alanını değiştirdi. Stres bir fayın kendi içindeki kayayı kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvvet. Bu levha hareketleri her fayın içine o kayaları kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvveti yükledi.Dikkat edilmesi gereken fayları sıraladıDepremin olduğu gün 'Hatay'a, Adana havzasına dikkat edin' dedik. 15 gün sonra Hatay'da 6.3 oldu. Adana'da bazı depremler oldu. Malatya'ya Elazığ tarafına dikkat edin dedik. Elazığ 2020'de deprem oluşturdu. Elazığ'da sorun görmüyorum. Hatta 'Adana, Kayseri, Sivas ve Bingöl'de deprem olursa şaşırmayın' dedim. Malatya Doğanşehir fayına ise dikkat edin diye özellikle altını çizdim. Tunceli Ovacık fayına doğru da dikkat etmek gerekiyor.'Faylarda depremi önceye çekmiş'Doğu Anadolu'da stresi biriktirmiş, deprem oluşturma periyodu yaklaşmış olan faylarda erken harekete geçme olabilir. Doğu Anadolu Avrasya ile Arap Levhası arasında sıkışıyor. Ne kadar sıkışmak demek o kadar stres. Bu hemen deprem olacak demek değil. İşte stres yükleme bardaktaki son damla görevini göreceği faylarda depremi önceye çekmiş olabilir.'Canlı fayın üzerinde oturuyor'Mesela Kayseri'de deprem oldu. Ama kimileri de çıkıyor; 'Kayseri'de 7 büyüklükte deprem olmaz' diyor. Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor. Üzerinde oturduğu fay 700 kilometre uzunluğunda. Bir fay depremi ne zaman oluşturur tekerrür periyodu dolarsa. 99 depremlerinden sonra biz bağırdık; 'Marmara tehlikede' diye. Çünkü 99 depremleri önemli ölçüde strese Marmara'nın altına yükledi. Normalde 99 depremleri olmasaydı depremi normal periyodunda bekleyecektik. Halbuki şimdi erkene çekti, onun için alarm veriyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20230826/naci-gorur-kahramanmarastaki-depremin-ardindan-fay-hattini-isaret-ederek-uyardi-ozenli-olunmali-1074954867.html

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kahramanmaraş, deprem, naci görür, fatih altaylı, kayseri