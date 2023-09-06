https://sputniknews.com.tr/20230906/arabasini-satin-alana-ustune-bir-deste-para-verecek-1075231968.html
Arabasını satın alana 'bir deste para' verecek
Arabasını satın alana 'bir deste para' verecek
Amasya’da yaşayan Alican Erdem, 850 bin TL’ye satışı çıkardığı 1976 model klasik otomobilini alacak müşterisine sadece koleksiyoncularda bulunan aynı seriden... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T09:48+0300
2023-09-06T09:48+0300
2023-09-06T09:48+0300
yaşam
araba
satılık
otomobil
mercedes
banknot
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Daha önce yaşadığı İngiltere’ye yeniden taşınmayı planlandığı için 47 yaşındaki Mercedes marka klasik otomobilini sıra dışı bir yöntemle satışa çıkaran Alican Erdem, “Hem arabamın hem de paranın kıymetini bilen bir müşteri istiyorum” dedi.'Üstüne de para vereceğim'Otomobilin bütün parçalarını yenilettiği anlatan Erdem, “İyi bir alıcı çıkarsa üstüne 1970’lerden kalma serisi bozulmamış bir deste Merkez Bankası bandrollü eski 5’er liralardan vereceğim. Yani arabamı satacağım, üstüne de para vereceğim” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230403/200-liralik-banknotun-alim-gucu-dusuyor-tedavule-girdiginde-yaklasik-3-ceyrek-altin-alinabiliyordu-1069089786.html
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araba, satılık, otomobil, mercedes, banknot
araba, satılık, otomobil, mercedes, banknot
Arabasını satın alana 'bir deste para' verecek
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Amasya’da yaşayan Alican Erdem, 850 bin TL’ye satışı çıkardığı 1976 model klasik otomobilini alacak müşterisine sadece koleksiyoncularda bulunan aynı seriden 'bir deste eski para' hediye edecek.
Daha önce yaşadığı İngiltere’ye yeniden taşınmayı planlandığı için 47 yaşındaki Mercedes marka klasik otomobilini sıra dışı bir yöntemle satışa çıkaran Alican Erdem, “Hem arabamın hem de paranın kıymetini bilen bir müşteri istiyorum” dedi.
'Üstüne de para vereceğim'
Otomobilin bütün parçalarını yenilettiği anlatan Erdem, “İyi bir alıcı çıkarsa üstüne 1970’lerden kalma serisi bozulmamış bir deste Merkez Bankası bandrollü eski 5’er liralardan vereceğim. Yani arabamı satacağım, üstüne de para vereceğim” diye konuştu.