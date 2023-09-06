https://sputniknews.com.tr/20230906/arabasini-satin-alana-ustune-bir-deste-para-verecek-1075231968.html

Arabasını satın alana 'bir deste para' verecek

Arabasını satın alana 'bir deste para' verecek

Amasya’da yaşayan Alican Erdem, 850 bin TL’ye satışı çıkardığı 1976 model klasik otomobilini alacak müşterisine sadece koleksiyoncularda bulunan aynı seriden... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T09:48+0300

2023-09-06T09:48+0300

2023-09-06T09:48+0300

yaşam

araba

satılık

otomobil

mercedes

banknot

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Daha önce yaşadığı İngiltere’ye yeniden taşınmayı planlandığı için 47 yaşındaki Mercedes marka klasik otomobilini sıra dışı bir yöntemle satışa çıkaran Alican Erdem, “Hem arabamın hem de paranın kıymetini bilen bir müşteri istiyorum” dedi.'Üstüne de para vereceğim'Otomobilin bütün parçalarını yenilettiği anlatan Erdem, “İyi bir alıcı çıkarsa üstüne 1970’lerden kalma serisi bozulmamış bir deste Merkez Bankası bandrollü eski 5’er liralardan vereceğim. Yani arabamı satacağım, üstüne de para vereceğim” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230403/200-liralik-banknotun-alim-gucu-dusuyor-tedavule-girdiginde-yaklasik-3-ceyrek-altin-alinabiliyordu-1069089786.html

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araba, satılık, otomobil, mercedes, banknot