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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230403/200-liralik-banknotun-alim-gucu-dusuyor-tedavule-girdiginde-yaklasik-3-ceyrek-altin-alinabiliyordu-1069089786.html
200 liralık banknotun alım gücü düşüyor: Tedavüle girdiğinde yaklaşık 3 çeyrek altın alınabiliyordu
200 liralık banknotun alım gücü düşüyor: Tedavüle girdiğinde yaklaşık 3 çeyrek altın alınabiliyordu
Türkiye'de piyasanın en büyük değere sahip banknotu 200 lira ile 2009’da tedavüle girdiğinde yaklaşık 3 çeyrek altın alınabiliyordu. Şimdi 3 çeyrek satın... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T10:43+0300
2023-04-03T10:47+0300
ekonomi
türkiye
türk lirası
banknot
enflasyon
alım gücü
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Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre enflasyon, en büyük Türk lirası banknotu olan 200 liranın alım gücü günden güne eriyor. İlk kez 1 Ocak 2009'da cüzdanlara giren giren 200 TL ile o gün 3 çeyrek altın, 131 dolar, 94 Euro ya da 63.5 litre benzin alınabiliyordu. Aradan 14 yıl geçti, bugün en büyük banknot yine 200 TL. Ancak bugün 200 lira çeyrek altının 10'da 1'i ancak ediyor. Yani 3 çeyrek altın alabilmek için tam 28 tane 200 lira gerekiyor. 200 liralık banknot enflasyon, altın, dolar, Euro ve benzin karşısında böyle eridi:Enflasyon hesabıyla (1.543 lira): TÜİK'e göre Ocak 2009'dan bu güne TÜFE endeksi yüzde 671.5 oranında arttı. TÜİK'in bu hesabına göre o günkü 200 liranın alım gücüne ulaşmak için bugün bin 543 lira, yani yaklaşık 8 tane 200 TL gerekiyor.Çeyrek altın hesabıyla (5.645): O tarihteki 200 lirayla tanesi 69 liradan yaklaşık 3 çeyrek altın alınıyordu. Bugün tanesi bin 950 liraya yükselen 3 çeyrek altını alabilmek için 5 bin 645 lira gerekiyor.Dolar-Euro hesabıyla: O tarihte 200 lirayla 1.53 TL'den 131 dolar, 2.13 TL'den 94 Euro alınıyordu. Bugünün 200 lirası 10.5 dolar, 9.6 Euro ediyor.63 litre benzin: 2009'da 200 lirayla litresi 3.15 TL'den 63.5 litre benzin alınıyordu. Bugün aynı benzin için bin 380 lira gerekiyor. 200 liralık benzin alan yolda kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/enflasyon-mart-ayinda-yillik-bazda-yuzde-5051-aylik-yuzde-229-oldu-1069088011.html
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türkiye, türk lirası, banknot, enflasyon, alım gücü
türkiye, türk lirası, banknot, enflasyon, alım gücü

200 liralık banknotun alım gücü düşüyor: Tedavüle girdiğinde yaklaşık 3 çeyrek altın alınabiliyordu

10:43 03.04.2023 (güncellendi: 10:47 03.04.2023)
© AP Photo / Lefteris PitarakisTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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Türkiye'de piyasanın en büyük değere sahip banknotu 200 lira ile 2009’da tedavüle girdiğinde yaklaşık 3 çeyrek altın alınabiliyordu. Şimdi 3 çeyrek satın alabilmek için yaklaşık 5 bin 645 lira, yani 200 liralık banknottan 28 adet olması gerekiyor.
Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre enflasyon, en büyük Türk lirası banknotu olan 200 liranın alım gücü günden güne eriyor.
İlk kez 1 Ocak 2009'da cüzdanlara giren giren 200 TL ile o gün 3 çeyrek altın, 131 dolar, 94 Euro ya da 63.5 litre benzin alınabiliyordu. Aradan 14 yıl geçti, bugün en büyük banknot yine 200 TL. Ancak bugün 200 lira çeyrek altının 10'da 1'i ancak ediyor. Yani 3 çeyrek altın alabilmek için tam 28 tane 200 lira gerekiyor.
200 liralık banknot enflasyon, altın, dolar, Euro ve benzin karşısında böyle eridi:
Enflasyon hesabıyla (1.543 lira): TÜİK'e göre Ocak 2009'dan bu güne TÜFE endeksi yüzde 671.5 oranında arttı. TÜİK'in bu hesabına göre o günkü 200 liranın alım gücüne ulaşmak için bugün bin 543 lira, yani yaklaşık 8 tane 200 TL gerekiyor.
Çeyrek altın hesabıyla (5.645): O tarihteki 200 lirayla tanesi 69 liradan yaklaşık 3 çeyrek altın alınıyordu. Bugün tanesi bin 950 liraya yükselen 3 çeyrek altını alabilmek için 5 bin 645 lira gerekiyor.
Dolar-Euro hesabıyla: O tarihte 200 lirayla 1.53 TL'den 131 dolar, 2.13 TL'den 94 Euro alınıyordu. Bugünün 200 lirası 10.5 dolar, 9.6 Euro ediyor.
63 litre benzin: 2009'da 200 lirayla litresi 3.15 TL'den 63.5 litre benzin alınıyordu. Bugün aynı benzin için bin 380 lira gerekiyor. 200 liralık benzin alan yolda kalıyor.
Fransa - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
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Enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 50.51, aylık yüzde 2.29 oldu
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