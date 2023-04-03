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https://sputniknews.com.tr/20230403/enflasyon-mart-ayinda-yillik-bazda-yuzde-5051-aylik-yuzde-229-oldu-1069088011.html
Enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 50.51, aylık yüzde 2.29 oldu
Enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 50.51, aylık yüzde 2.29 oldu
TÜİK'e göre martta aylık enflasyon yüzde 2.29, yıllık enflasyon yüzde 50.51 oldu. ENAG'a göre ise tüketici fiyatları martta aylık yüzde 5.08, yıllık yüzde... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T10:03+0300
2023-04-03T10:09+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
enflasyon
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.Tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2.29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70.20 olarak gerçekleşti.TÜİK’e göre, tüketici enflasyonu şubat ayında aylık bazda yüzde 3.15, yıllık bazda yüzde 55.18 olmuştu.Reuters anketinde ekonomistlerin beklentisi, martta aylık enflasyonun yüzde 2.9 olması, yıllık enflasyonun yüzde 51.3’e gerilemesi yönündeydi.Aylık en yüksek artış giyim ve ayakkabıda, yıl bazında en yüksek artış lokanta ve otellerde Martta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 17.27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70.73 ile lokanta ve oteller oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1.92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6.30 ile eğitim oldu.2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2.19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63.72 olarak gerçekleşti.
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türkiye, ekonomi, enflasyon
türkiye, ekonomi, enflasyon

Enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 50.51, aylık yüzde 2.29 oldu

10:03 03.04.2023 (güncellendi: 10:09 03.04.2023)
© AFP 2023Fransa - market - enflasyon
Fransa - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023
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TÜİK'e göre martta aylık enflasyon yüzde 2.29, yıllık enflasyon yüzde 50.51 oldu. ENAG'a göre ise tüketici fiyatları martta aylık yüzde 5.08, yıllık yüzde 112.51 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.
Tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2.29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70.20 olarak gerçekleşti.
TÜİK’e göre, tüketici enflasyonu şubat ayında aylık bazda yüzde 3.15, yıllık bazda yüzde 55.18 olmuştu.
Reuters anketinde ekonomistlerin beklentisi, martta aylık enflasyonun yüzde 2.9 olması, yıllık enflasyonun yüzde 51.3’e gerilemesi yönündeydi.

Aylık en yüksek artış giyim ve ayakkabıda, yıl bazında en yüksek artış lokanta ve otellerde

Martta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 17.27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70.73 ile lokanta ve oteller oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1.92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6.30 ile eğitim oldu.
2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2.19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63.72 olarak gerçekleşti.
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
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İTO: İstanbul'un enflasyonu yüzde 73.02
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