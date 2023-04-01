https://sputniknews.com.tr/20230401/ito-istanbulun-enflasyonu-yuzde-7302-1069038859.html

İTO: İstanbul'un enflasyonu yüzde 73.02

İTO: İstanbul'un enflasyonu yüzde 73.02

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre mart ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 73.02, toptan fiyatlar yüzde 74.22 arttı 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T15:41+0300

2023-04-01T15:41+0300

2023-04-01T15:41+0300

ekonomi

istanbul

enflasyon

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,95, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,96 artış kaydetti.Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, perakendede yüzde 73,02, toptan fiyatlarda ise yüzde 74,22 olarak gerçekleşti.Martta perakende fiyatlarda önceki aya göre, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,89, giyim harcamalarında yüzde 5,32, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,70, gıda harcamalarında yüzde 3,97, konut harcamalarında yüzde 2,46, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,36, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,17 artarken, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,23 azaldı.Martta toptan fiyatlarda ise önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 13,77, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,96, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,82, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,55, mensucat grubunda yüzde 1,45, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,13 artış, madenler grubunda yüzde 1,64 azalış görüldü.

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istanbul, enflasyon