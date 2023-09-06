https://sputniknews.com.tr/20230906/almanya-rusyadan-gubre-ithalatini-33-kat-artirdi-1075233577.html
Almanya, Rusya'dan gübre ithalatını 3.3 kat artırdı
Almanya, Rusya'dan gübre ithalatını 3.3 kat artırdı
Almanya, 2023 yılının ilk yarısında Rus gübresi ithalatını son 5 yılın ortalamasına kıyasla 3.3 kat artırdı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T11:04+0300
2023-09-06T11:04+0300
2023-09-06T11:04+0300
ekonomi
kimyasal gübre
gübre
rusya
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ihracat
yaptırım
ekonomik yaptırım
ambargo
ticaret
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Alman istatistik kurumunun verilerine göre Almanya, yılın ilk 6 ayında Rusya'dan 151.3 milyon dolar tutarında gübre ithal etti. Son 5 yılın ilk yarısında Rusya'nın Almanya'ya ihraç ettiği gübre tutarı 45.5 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.Almanya, bu yıl yaptığı Rus gübresi ithalatıyla 2008'den beri en yüksek tutara ulaştı. Önceki rekor, 105.2 milyon dolarla 2016 yılında kayıtlara geçmişti.Aynı dönemdeki tonaj verilerine göre ise Rusya'nın Almanya'ya gübre ihracatı 2.8 kat arttı. Rusya, açıklanan yeni rakamlara göre Almanya'ya gübre ihraç eden ülkeler arasında 6. sıradan 3. sıraya yükseldi. İlk iki sırada Belçika ve Hollanda yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230905/kommersant-rusyadan-turkiyeye-komur-ihracati-yuzde-55-artti-1075207434.html
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kimyasal gübre, gübre, rusya, ithalat, ihracat, yaptırım, ekonomik yaptırım, ambargo, ticaret, almanya
kimyasal gübre, gübre, rusya, ithalat, ihracat, yaptırım, ekonomik yaptırım, ambargo, ticaret, almanya
Almanya, Rusya'dan gübre ithalatını 3.3 kat artırdı
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Almanya, 2023 yılının ilk yarısında Rus gübresi ithalatını son 5 yılın ortalamasına kıyasla 3.3 kat artırdı.
Alman istatistik kurumunun verilerine göre Almanya, yılın ilk 6 ayında Rusya'dan 151.3 milyon dolar tutarında gübre ithal etti. Son 5 yılın ilk yarısında Rusya'nın Almanya'ya ihraç ettiği gübre tutarı 45.5 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.
Almanya, bu yıl yaptığı Rus gübresi ithalatıyla 2008'den beri en yüksek tutara ulaştı. Önceki rekor, 105.2 milyon dolarla 2016 yılında kayıtlara geçmişti.
Aynı dönemdeki tonaj verilerine göre ise Rusya'nın Almanya'ya gübre ihracatı 2.8 kat arttı. Rusya, açıklanan yeni rakamlara göre Almanya'ya gübre ihraç eden ülkeler arasında 6. sıradan 3. sıraya yükseldi. İlk iki sırada Belçika ve Hollanda yer aldı.