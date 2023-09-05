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https://sputniknews.com.tr/20230905/kommersant-rusyadan-turkiyeye-komur-ihracati-yuzde-55-artti-1075207434.html
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
Rusya'nın Ocak-Ağustos 2023 döneminde Türkiye'ye kömür sevkiyatında açık ara birinci sırada yer aldığı ve Türkiye'nin kömür ithalatının yaklaşık yüzde 70'ini... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T16:09+0300
2023-09-05T16:09+0300
ekonomi
kommersant
rusya
türkiye
kömür
ithalat
ticaret
ekonomi
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Emtia piyasalarını izleyen Kpler'in verilerine göre Rusya, yılın ilk 8 ayında Türkiye'ye kömür sevkiyatını yüzde 55 artırarak 14.6 milyon tona yükseltti.Argus firmasının verilerine göre Türkiye'deki elektrik santralleri, pahalı Kolombiya kömürü yerine Rus yakıtına yöneliyor. Elektrik üretiminde kömürün Rus gazı da dahil daha pahalı olan doğalgazın yerini aldığını kaydeden Argus, sonuç olarak Türkiye'nin ağustosta tüm kömür ithalatının neredeyse yüzde 70'ini Rusya'dan yaptığını, bu oranın geçen yıl yaklaşık yüzde 25 civarında olduğunu belirtti.Kommersant, Türkiye'nin Rusya'dan kömür ithalatını artırmasında Rus şirketlerinin sağladığı indirimlerin etkili olduğuna dikkat çekerken uzmanlar, bu eğilimin sürmesi halinde Rus tedarikçilerin Türk pazarındaki açık ara liderliğini sürdüreceği görüşünü dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-rusya-yurtdisindaki-ortaklarla-yapici-iliskiler-kurmaya-cabaliyor-1075166472.html
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kommersant, rusya, türkiye, kömür, ithalat, ticaret, ekonomi
kommersant, rusya, türkiye, kömür, ithalat, ticaret, ekonomi

Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı

16:09 05.09.2023
© AFP 2023 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGENKömür
Kömür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
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Rusya'nın Ocak-Ağustos 2023 döneminde Türkiye'ye kömür sevkiyatında açık ara birinci sırada yer aldığı ve Türkiye'nin kömür ithalatının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığı ifade edildi.
Emtia piyasalarını izleyen Kpler'in verilerine göre Rusya, yılın ilk 8 ayında Türkiye'ye kömür sevkiyatını yüzde 55 artırarak 14.6 milyon tona yükseltti.

Argus firmasının verilerine göre Türkiye'deki elektrik santralleri, pahalı Kolombiya kömürü yerine Rus yakıtına yöneliyor. Elektrik üretiminde kömürün Rus gazı da dahil daha pahalı olan doğalgazın yerini aldığını kaydeden Argus, sonuç olarak Türkiye'nin ağustosta tüm kömür ithalatının neredeyse yüzde 70'ini Rusya'dan yaptığını, bu oranın geçen yıl yaklaşık yüzde 25 civarında olduğunu belirtti.

Kommersant, Türkiye'nin Rusya'dan kömür ithalatını artırmasında Rus şirketlerinin sağladığı indirimlerin etkili olduğuna dikkat çekerken uzmanlar, bu eğilimin sürmesi halinde Rus tedarikçilerin Türk pazarındaki açık ara liderliğini sürdüreceği görüşünü dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
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