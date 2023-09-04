https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-rusya-yurtdisindaki-ortaklarla-yapici-iliskiler-kurmaya-cabaliyor-1075166472.html

Putin: Rusya yurtdışındaki ortaklarla yapıcı ilişkiler kurmaya çabalıyor

Putin: Rusya yurtdışındaki ortaklarla yapıcı ilişkiler kurmaya çabalıyor

Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarını selamlayan Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’nın yurtdışındaki ortaklarla yapıcı ilişkiler kurmaya çabaladığını... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T13:11+0300

2023-09-04T13:11+0300

2023-09-04T13:11+0300

ekonomi

vladimir putin

rusya

vladivostok

doğu ekonomik forumu

doğu ekonomik forumu (eef)

ekonomi

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Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Vladivostok kentinde her yıl düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarını selamlayarak, Rusya’nın ilgili yabancı ortaklarıyla yapıcı ilişkiler kurmak istediğini ve güncel konularda geniş diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda Rus lider, Vladivostok’taki forumun çeşitli ülkelerden iş insanları, politikacılar, ünlü isimler ve uzmanlar arasında doğrudan ve anlamlı iletişim için fırsatlar yaratan, otoriter ve temsili bir uluslararası etkinlik olarak öne çıktığını ifade etti.Putin, “Bu forumun başlıca teması ‘İşbirliği, Barış ve Refah Yolunda’ olup, Rusya'nın ilgili tüm yabancı ortaklarla yapıcı ilişkiler kurma çabalarını yansıtıyor. Ülkemiz, bölgesel gündemdeki acil konularda geniş bir diyaloğa tamamen açıktır, Asya-Pasifik bölgesinde eşitlik, karşılıklı yarar ve meşru menfaatlere saygıya dayalı bir devletlerarası ilişkiler sisteminin inşasına yönelik çabalara aktif olarak katılmayı sürdürme niyetindedir” ifadelerini kullandı.‘Tedarik zincirlerinin oluşumunun belirlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması önemli’Yeni tedarik zincirlerinin oluşum yollarının belirlenmesinin ve gıda güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapan Putin, şunları söyledi:

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vladimir putin, rusya, vladivostok, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), ekonomi