https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-rusya-yurtdisindaki-ortaklarla-yapici-iliskiler-kurmaya-cabaliyor-1075166472.html
Putin: Rusya yurtdışındaki ortaklarla yapıcı ilişkiler kurmaya çabalıyor
Putin: Rusya yurtdışındaki ortaklarla yapıcı ilişkiler kurmaya çabalıyor
Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarını selamlayan Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’nın yurtdışındaki ortaklarla yapıcı ilişkiler kurmaya çabaladığını... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T13:11+0300
2023-09-04T13:11+0300
2023-09-04T13:11+0300
ekonomi
vladimir putin
rusya
vladivostok
doğu ekonomik forumu
doğu ekonomik forumu (eef)
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074883324_0:107:2295:1398_1920x0_80_0_0_867434a6c33265cb4281e4736baeae52.jpg
Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Vladivostok kentinde her yıl düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarını selamlayarak, Rusya’nın ilgili yabancı ortaklarıyla yapıcı ilişkiler kurmak istediğini ve güncel konularda geniş diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda Rus lider, Vladivostok’taki forumun çeşitli ülkelerden iş insanları, politikacılar, ünlü isimler ve uzmanlar arasında doğrudan ve anlamlı iletişim için fırsatlar yaratan, otoriter ve temsili bir uluslararası etkinlik olarak öne çıktığını ifade etti.Putin, “Bu forumun başlıca teması ‘İşbirliği, Barış ve Refah Yolunda’ olup, Rusya'nın ilgili tüm yabancı ortaklarla yapıcı ilişkiler kurma çabalarını yansıtıyor. Ülkemiz, bölgesel gündemdeki acil konularda geniş bir diyaloğa tamamen açıktır, Asya-Pasifik bölgesinde eşitlik, karşılıklı yarar ve meşru menfaatlere saygıya dayalı bir devletlerarası ilişkiler sisteminin inşasına yönelik çabalara aktif olarak katılmayı sürdürme niyetindedir” ifadelerini kullandı.‘Tedarik zincirlerinin oluşumunun belirlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması önemli’Yeni tedarik zincirlerinin oluşum yollarının belirlenmesinin ve gıda güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapan Putin, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230904/turkiye-rus-bankasinin-swifte-katilimi-icin-batiyla-gorustu-guvenilir-garantiler-gerekli-1075164281.html
rusya
vladivostok
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074883324_146:0:2151:1504_1920x0_80_0_0_ac800db87cc84d705e10d237c1cc75ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, vladivostok, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), ekonomi
vladimir putin, rusya, vladivostok, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), ekonomi
Putin: Rusya yurtdışındaki ortaklarla yapıcı ilişkiler kurmaya çabalıyor
Abone ol
Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarını selamlayan Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’nın yurtdışındaki ortaklarla yapıcı ilişkiler kurmaya çabaladığını belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Vladivostok kentinde her yıl düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarını selamlayarak, Rusya’nın ilgili yabancı ortaklarıyla yapıcı ilişkiler kurmak istediğini ve güncel konularda geniş diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda Rus lider, Vladivostok’taki forumun çeşitli ülkelerden iş insanları, politikacılar, ünlü isimler ve uzmanlar arasında doğrudan ve anlamlı iletişim için fırsatlar yaratan, otoriter ve temsili bir uluslararası etkinlik olarak öne çıktığını ifade etti.
Putin, “Bu forumun başlıca teması ‘İşbirliği, Barış ve Refah Yolunda’ olup, Rusya'nın ilgili tüm yabancı ortaklarla yapıcı ilişkiler kurma çabalarını yansıtıyor. Ülkemiz, bölgesel gündemdeki acil konularda geniş bir diyaloğa tamamen açıktır, Asya-Pasifik bölgesinde eşitlik, karşılıklı yarar ve meşru menfaatlere saygıya dayalı bir devletlerarası ilişkiler sisteminin inşasına yönelik çabalara aktif olarak katılmayı sürdürme niyetindedir” ifadelerini kullandı.
‘Tedarik zincirlerinin oluşumunun belirlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması önemli’
Yeni tedarik zincirlerinin oluşum yollarının belirlenmesinin ve gıda güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapan Putin, şunları söyledi:
“Forumun genel oturumunun yanı sıra panel oturumları ve tematik yuvarlak masa toplantıları sırasında ticaret, yatırım, bilimsel ve teknik işbirliğinin genişletilmesi ile ilgili beklentiler tartışılacak. Yeni, en verimli üretim ve lojistik zincirlerini oluşturmanın, ulaştırma ve enerji sistemlerini modernleştirmenin yanı sıra bölgede gıda ve çevre güvenliğini sağlamanın yollarının belirlenmesi önemlidir.”