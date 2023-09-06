https://sputniknews.com.tr/20230906/abdde-ishal-olan-yolcu-nedeniyle-ucak-geri-dondu-pilot-biyolojik-tehlike-ihbarinda-bulundu-1075234407.html
İshal olan yolcu nedeniyle uçak geri döndü: Pilot 'biyolojik tehlike' ihbarında bulundu
İshal olan yolcu nedeniyle uçak geri döndü: Pilot 'biyolojik tehlike' ihbarında bulundu
ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T11:25+0300
2023-09-06T11:25+0300
2023-09-06T11:25+0300
yaşam
abd
detroit
uçak
ishal
hastalık
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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, cuma günü Delta Havayollarının Atlanta-Barcelona seferini yapan 194 sayılı seferin pilotu "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu.Bunun üzerine uçak, kalkıştan 2 saat sonra tekrar Atlanta Havalimanına döndü. Olayın nedeninin bir yolcunun ishal olması olduğu öğrenildi.Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan ve hava trafiği kontrolüne ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında, "Şu anda uçağın içinde ishal olan bir yolcu var, bu yüzden Atlanta'ya dönmek istiyorlar." ifadesi yer aldı.Delta Havayolları, Insider internet sitesine yaptığı açıklamada, uçakta "tıbbi bir durum" olduğunu ve bu yüzden uçağın Atlanta'ya döndüğünü doğruladı.Söz konusu uçuş, uçağın temizlenmesinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230320/thy-ucagi-teknik-ariza-nedeniyle-istanbul-havalimanina-geri-dondu-1068506005.html
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abd, detroit, uçak, ishal, hastalık
abd, detroit, uçak, ishal, hastalık
İshal olan yolcu nedeniyle uçak geri döndü: Pilot 'biyolojik tehlike' ihbarında bulundu
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ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, cuma günü Delta Havayollarının Atlanta-Barcelona seferini yapan 194 sayılı seferin pilotu "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu.
Bunun üzerine uçak, kalkıştan 2 saat sonra tekrar Atlanta Havalimanına döndü. Olayın nedeninin bir yolcunun ishal olması olduğu öğrenildi.
Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan ve hava trafiği kontrolüne ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında, "Şu anda uçağın içinde ishal olan bir yolcu var, bu yüzden Atlanta'ya dönmek istiyorlar." ifadesi yer aldı.
Delta Havayolları, Insider internet sitesine yaptığı açıklamada, uçakta "tıbbi bir durum" olduğunu ve bu yüzden uçağın Atlanta'ya döndüğünü doğruladı.
Söz konusu uçuş, uçağın temizlenmesinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.