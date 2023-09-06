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İshal olan yolcu nedeniyle uçak geri döndü: Pilot 'biyolojik tehlike' ihbarında bulundu
İshal olan yolcu nedeniyle uçak geri döndü: Pilot 'biyolojik tehlike' ihbarında bulundu
ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T11:25+0300
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yaşam
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uçak
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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, cuma günü Delta Havayollarının Atlanta-Barcelona seferini yapan 194 sayılı seferin pilotu "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu.Bunun üzerine uçak, kalkıştan 2 saat sonra tekrar Atlanta Havalimanına döndü. Olayın nedeninin bir yolcunun ishal olması olduğu öğrenildi.Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan ve hava trafiği kontrolüne ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında, "Şu anda uçağın içinde ishal olan bir yolcu var, bu yüzden Atlanta'ya dönmek istiyorlar." ifadesi yer aldı.Delta Havayolları, Insider internet sitesine yaptığı açıklamada, uçakta "tıbbi bir durum" olduğunu ve bu yüzden uçağın Atlanta'ya döndüğünü doğruladı.Söz konusu uçuş, uçağın temizlenmesinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230320/thy-ucagi-teknik-ariza-nedeniyle-istanbul-havalimanina-geri-dondu-1068506005.html
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abd, detroit, uçak, ishal, hastalık
abd, detroit, uçak, ishal, hastalık

İshal olan yolcu nedeniyle uçak geri döndü: Pilot 'biyolojik tehlike' ihbarında bulundu

11:25 06.09.2023
© DHAUçak - yolcu - telefon
Uçak - yolcu - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© DHA
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ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, cuma günü Delta Havayollarının Atlanta-Barcelona seferini yapan 194 sayılı seferin pilotu "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu.
Bunun üzerine uçak, kalkıştan 2 saat sonra tekrar Atlanta Havalimanına döndü. Olayın nedeninin bir yolcunun ishal olması olduğu öğrenildi.
Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan ve hava trafiği kontrolüne ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında, "Şu anda uçağın içinde ishal olan bir yolcu var, bu yüzden Atlanta'ya dönmek istiyorlar." ifadesi yer aldı.
Delta Havayolları, Insider internet sitesine yaptığı açıklamada, uçakta "tıbbi bir durum" olduğunu ve bu yüzden uçağın Atlanta'ya döndüğünü doğruladı.
Söz konusu uçuş, uçağın temizlenmesinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
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THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü
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