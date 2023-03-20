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THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü
THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü
İstanbul-Manchester seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) yolcu uçağında meydana gelen teknik arıza nedeniyle Macaristan Hava Sahası üzerinden geri dönerek... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T14:36+0300
2023-03-20T14:36+0300
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türk hava yolları (thy)
istanbul
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THY'nin TK-1993 sefer sayılı Airbus A32neo tipi uçağı İngiltere Manchester seferini yapmak üzere saat 08.45'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Macaristan Hava Sahası'nda seyir halinde uçakta teknik arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.Teknik arıza meydana gelen THY uçağı saat 09.22'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Yolcular, THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Manchester'e gönderilecek.
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thy, türk hava yolları (thy), istanbul
thy, türk hava yolları (thy), istanbul

THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü

14:36 20.03.2023
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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İstanbul-Manchester seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) yolcu uçağında meydana gelen teknik arıza nedeniyle Macaristan Hava Sahası üzerinden geri dönerek İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.
THY'nin TK-1993 sefer sayılı Airbus A32neo tipi uçağı İngiltere Manchester seferini yapmak üzere saat 08.45'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Macaristan Hava Sahası'nda seyir halinde uçakta teknik arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.
Teknik arıza meydana gelen THY uçağı saat 09.22'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Yolcular, THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Manchester'e gönderilecek.
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