https://sputniknews.com.tr/20230905/uyusturucu-baronunu-denize-atarak-oldurduler-ibret-olsun-diye-anbean-kayit-altina-aldilar-1075198216.html
Uyuşturucu baronunu denize atarak öldürdüler: İbret olsun diye anbean kayıt altına aldılar
Uyuşturucu baronunu denize atarak öldürdüler: İbret olsun diye anbean kayıt altına aldılar
Yaklaşık 200 kilogram uyuşturucuyu çalmaya çalışan bir uyuşturucu taciri çete üyeleri tarafından feci şekilde öldürüldü. Cinayet anları anbean kaydedildi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T11:02+0300
2023-09-05T11:02+0300
2023-09-05T11:02+0300
dünya
venezuela
uyuşturucu
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu mafyası
uyuşturucu baronu
cinayet
misilleme
görüntü
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Venezuela’da uyuşturucu tacirleri arasındaki savaş yeni bir boyut kazandı. Bir süre önce bir uyuşturucu kartelinin yaklaşık 200 kilogramlık kokain sevkiyatına müdahale ederek soymaya çalışan uyuşturucu baronu Reinaldo Fuentes, çetenin diğer üyeleri tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü.Uyuşturucuyu çalmaya çalıştıktan sonra misillemeye uğrayan Fuentes, önce kıskıvrak yakalandı. İntikam almak isteyen çete üyeleri yaklaşık 8 milyon dolar değerindeki kokaini çalmak isteyen Fuentes’i soyup ellerini bağlayarak bir tekneye taşıdı. Cinayet anları anbean kaydedildi.68 yaşındaki uyuşturucu baronuna ağırlık bağlayan çete daha sonra soğukkanlılıkla adamı Martinique yakınlarında denize attı. Bünyesinde olduğu Clan del Cartel’de orta düzeyde görev üstlenen Fuentes’i kimlerin kaçırdığı ve denize attığı açıklanmadı.Uyuşturucu çetesi liderlerinin uyuşturucunun ve paranın kaybolmasından sonra Fuentes’i sorguladığı fakat alınan cevaptan tatmin olmadıkları da belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230904/polisleri-sasirtan-olay-bir-adamin-12-yildir-izole-bir-sekilde-magarada-yasadigi-tespit-edildi-1075176021.html
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venezuela, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, cinayet, misilleme, görüntü, kartel, kartel savaşı, uyuşturucu kartelleri, hırsız, çalmak, kokain
venezuela, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, cinayet, misilleme, görüntü, kartel, kartel savaşı, uyuşturucu kartelleri, hırsız, çalmak, kokain
Uyuşturucu baronunu denize atarak öldürdüler: İbret olsun diye anbean kayıt altına aldılar
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Yaklaşık 200 kilogram uyuşturucuyu çalmaya çalışan bir uyuşturucu taciri çete üyeleri tarafından feci şekilde öldürüldü. Cinayet anları anbean kaydedildi.
Venezuela’da uyuşturucu tacirleri arasındaki savaş yeni bir boyut kazandı. Bir süre önce bir uyuşturucu kartelinin yaklaşık 200 kilogramlık kokain sevkiyatına müdahale ederek soymaya çalışan uyuşturucu baronu Reinaldo Fuentes, çetenin diğer üyeleri tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü.
Uyuşturucuyu çalmaya çalıştıktan sonra misillemeye uğrayan Fuentes, önce kıskıvrak yakalandı. İntikam almak isteyen çete üyeleri yaklaşık 8 milyon dolar değerindeki kokaini çalmak isteyen Fuentes’i soyup ellerini bağlayarak bir tekneye taşıdı. Cinayet anları anbean kaydedildi.
68 yaşındaki uyuşturucu baronuna ağırlık bağlayan çete daha sonra soğukkanlılıkla adamı Martinique yakınlarında denize attı. Bünyesinde olduğu Clan del Cartel’de orta düzeyde görev üstlenen Fuentes’i kimlerin kaçırdığı ve denize attığı açıklanmadı.
Uyuşturucu çetesi liderlerinin uyuşturucunun ve paranın kaybolmasından sonra Fuentes’i sorguladığı fakat alınan cevaptan tatmin olmadıkları da belirtildi.