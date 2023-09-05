https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-ordusunun-atesledigi-mermi-donetskte-bir-anaokulunun-binasinin-icine-isabet-etti-1075217712.html

Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti

Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti

Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen bir top mermisinin Donetsk kentinin batısındaki Kuybışevskiy... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T20:06+0300

2023-09-05T20:06+0300

2023-09-05T20:06+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

donetsk

anaokulu

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Donetsk Belediye Başkanı Kulemzin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen bir top mermisinin Donetsk kentinin batısındaki Kuybışevskiy bölgesinde yer alan bir anaokulunun içine isabet ettiğini yazdı.Kulemzin, “Kuybışevksiy bölgesinin Zoologiçeskaya Caddesi üzerinden bombalanması sonucunda, bir düşman mermisi doğrudan 191 numaralı anaokuluna isabet etti” ifadelerini kullandı.Kulemzin daha önce de bir paylaşım yaparak, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kentin Kirovskiy bölgesine düzenlediği saldırı sonucunda bir okul binasının hasar gördüğünü bildirmişti.Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, Ukrayna ordusunun Kuybışevskiy ilçesini 27 kez vurduğunu, bombardımanlarda çok namlulu roketatar füzelerinin ve 155 mm’lik misket bombalarının kullanıldığını duyurmuştu.155 mm’lik top mermileri NATO ülkelerinin envanterinde bulunuyor. ABD, Kanada ve Avustralya Ukrayna’ya onlarca uzun menzilli M777 obüs teslim etti, bu sistemler Ukrayna ordusu tarafından DHC’deki yerleşimleri bombalamak için kullanıyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son zamanlarda Kiev'in sıradaki askeri yardım paketi kapsamında ABD'den gelen misket bombalarını da kullanıyor. Uluslararası Misket Bombaları Konvansiyonu'nca yasaklanan misket bombalarının tüm alanı vurması ve her yöne dağılarak patlaması nedeniyle sivillerin büyük yaralar almasına neden oluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-ordusu-dhcye-nato-mermileriyle-ve-misket-bombalariyla-saldirdi-1075212567.html

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