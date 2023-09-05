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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-ordusunun-atesledigi-mermi-donetskte-bir-anaokulunun-binasinin-icine-isabet-etti-1075217712.html
Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen bir top mermisinin Donetsk kentinin batısındaki Kuybışevskiy... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T20:06+0300
2023-09-05T20:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
donetsk
anaokulu
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Donetsk Belediye Başkanı Kulemzin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen bir top mermisinin Donetsk kentinin batısındaki Kuybışevskiy bölgesinde yer alan bir anaokulunun içine isabet ettiğini yazdı.Kulemzin, “Kuybışevksiy bölgesinin Zoologiçeskaya Caddesi üzerinden bombalanması sonucunda, bir düşman mermisi doğrudan 191 numaralı anaokuluna isabet etti” ifadelerini kullandı.Kulemzin daha önce de bir paylaşım yaparak, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kentin Kirovskiy bölgesine düzenlediği saldırı sonucunda bir okul binasının hasar gördüğünü bildirmişti.Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, Ukrayna ordusunun Kuybışevskiy ilçesini 27 kez vurduğunu, bombardımanlarda çok namlulu roketatar füzelerinin ve 155 mm’lik misket bombalarının kullanıldığını duyurmuştu.155 mm’lik top mermileri NATO ülkelerinin envanterinde bulunuyor. ABD, Kanada ve Avustralya Ukrayna’ya onlarca uzun menzilli M777 obüs teslim etti, bu sistemler Ukrayna ordusu tarafından DHC’deki yerleşimleri bombalamak için kullanıyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son zamanlarda Kiev'in sıradaki askeri yardım paketi kapsamında ABD'den gelen misket bombalarını da kullanıyor. Uluslararası Misket Bombaları Konvansiyonu'nca yasaklanan misket bombalarının tüm alanı vurması ve her yöne dağılarak patlaması nedeniyle sivillerin büyük yaralar almasına neden oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-ordusu-dhcye-nato-mermileriyle-ve-misket-bombalariyla-saldirdi-1075212567.html
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ukrayna krizi, ukrayna, donetsk, anaokulu
ukrayna krizi, ukrayna, donetsk, anaokulu

Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti

20:06 05.09.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen bir top mermisinin Donetsk kentinin batısındaki Kuybışevskiy bölgesindeki bir anaokulunun içine isabet ettiğini bildirdi.
Donetsk Belediye Başkanı Kulemzin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen bir top mermisinin Donetsk kentinin batısındaki Kuybışevskiy bölgesinde yer alan bir anaokulunun içine isabet ettiğini yazdı.
Kulemzin, “Kuybışevksiy bölgesinin Zoologiçeskaya Caddesi üzerinden bombalanması sonucunda, bir düşman mermisi doğrudan 191 numaralı anaokuluna isabet etti” ifadelerini kullandı.
Kulemzin daha önce de bir paylaşım yaparak, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kentin Kirovskiy bölgesine düzenlediği saldırı sonucunda bir okul binasının hasar gördüğünü bildirmişti.
Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, Ukrayna ordusunun Kuybışevskiy ilçesini 27 kez vurduğunu, bombardımanlarda çok namlulu roketatar füzelerinin ve 155 mm’lik misket bombalarının kullanıldığını duyurmuştu.
155 mm’lik top mermileri NATO ülkelerinin envanterinde bulunuyor. ABD, Kanada ve Avustralya Ukrayna’ya onlarca uzun menzilli M777 obüs teslim etti, bu sistemler Ukrayna ordusu tarafından DHC’deki yerleşimleri bombalamak için kullanıyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son zamanlarda Kiev'in sıradaki askeri yardım paketi kapsamında ABD'den gelen misket bombalarını da kullanıyor. Uluslararası Misket Bombaları Konvansiyonu'nca yasaklanan misket bombalarının tüm alanı vurması ve her yöne dağılarak patlaması nedeniyle sivillerin büyük yaralar almasına neden oluyor.
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