https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-ordusu-dhcye-nato-mermileriyle-ve-misket-bombalariyla-saldirdi-1075212567.html

Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne NATO mermileri ve misket bombalarıyla saldırdı

Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne NATO mermileri ve misket bombalarıyla saldırdı

Ukrayna ordusunun Donetsk şehrini NATO yapımı 155 milimetre kalibreli mermilerle vurduğu belirtildi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T17:22+0300

2023-09-05T17:22+0300

2023-09-05T17:24+0300

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Kuybışev ve Kiev ilçelerine çok namlulu roketatardan 6 roket ve 12 adet 155 milimetre kalibreli mermi attığı ifade edildi.Ayrıca Makeyevka şehrine 2 adet 155 milimetre kalibreli mermi, Golmovskiy kasabasına da 4 adet 152 milimetre kalibreli mermi attığı bildirildi.Merkez, Ukrayna ordusunun DHC’nin Yasinovata ilçesindeki Semenovka köyüne 4 adet 155 milimetre kalibreli misket bombayla saldırdığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230905/insan-haklari-izleme-orgutu-sivillerin-ukrayna-misket-bombalarindan-oldugune-dair-deliller-topladi-1075210967.html

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