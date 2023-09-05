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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-ordusu-dhcye-nato-mermileriyle-ve-misket-bombalariyla-saldirdi-1075212567.html
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne NATO mermileri ve misket bombalarıyla saldırdı
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne NATO mermileri ve misket bombalarıyla saldırdı
Ukrayna ordusunun Donetsk şehrini NATO yapımı 155 milimetre kalibreli mermilerle vurduğu belirtildi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T17:22+0300
2023-09-05T17:24+0300
ukrayna krizi
misket bombası
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donetsk halk cumhuriyeti
saldırı
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
nato
mermi
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Kuybışev ve Kiev ilçelerine çok namlulu roketatardan 6 roket ve 12 adet 155 milimetre kalibreli mermi attığı ifade edildi.Ayrıca Makeyevka şehrine 2 adet 155 milimetre kalibreli mermi, Golmovskiy kasabasına da 4 adet 152 milimetre kalibreli mermi attığı bildirildi.Merkez, Ukrayna ordusunun DHC’nin Yasinovata ilçesindeki Semenovka köyüne 4 adet 155 milimetre kalibreli misket bombayla saldırdığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230905/insan-haklari-izleme-orgutu-sivillerin-ukrayna-misket-bombalarindan-oldugune-dair-deliller-topladi-1075210967.html
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misket bombası, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nato, mermi

Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne NATO mermileri ve misket bombalarıyla saldırdı

17:22 05.09.2023 (güncellendi: 17:24 05.09.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinРабота РСЗО на Запорожском направлении
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Ukrayna ordusunun Donetsk şehrini NATO yapımı 155 milimetre kalibreli mermilerle vurduğu belirtildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Kuybışev ve Kiev ilçelerine çok namlulu roketatardan 6 roket ve 12 adet 155 milimetre kalibreli mermi attığı ifade edildi.
Ayrıca Makeyevka şehrine 2 adet 155 milimetre kalibreli mermi, Golmovskiy kasabasına da 4 adet 152 milimetre kalibreli mermi attığı bildirildi.
Merkez, Ukrayna ordusunun DHC’nin Yasinovata ilçesindeki Semenovka köyüne 4 adet 155 milimetre kalibreli misket bombayla saldırdığını kaydetti.
Misket bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
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