https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-ihalari-abd-menseili-patlayici-ile-donatiliyor-1075223587.html

Ukrayna İHA’ları ABD menşeili patlayıcı ile donatılıyor

Ukrayna İHA’ları ABD menşeili patlayıcı ile donatılıyor

Rusya’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları soruşturan Rusya Soruşturma Komitesi, İHA’ların ABD yapımı C-4 patlayıcı ile donatıldığını... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T22:57+0300

2023-09-05T22:57+0300

2023-09-05T22:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abd

iha

insansız hava aracı (iha)

rusya

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Genelde hava savunma güçleri İHA’ları düşürürken patlayıcılar infilak ediyor, ama Rusya Muhafızları (Rosgvardiya) Bryansk Bölgesi’nde İHA’nın taşıdığı 300 gram plastik patlayıcı buldu.İHA, Bryansk Bölgesi’nin Ukrayna sınırına 50 km mesafedeki Klintsi şehrindeki termal elektrik santraline saldırmaya çalışırken ağaçlara takılırken hedefe ulaşmadı.Rosgvardiya mensupları İHA enkazını incelerken savaş başlığının, ABD yapımı C-4’ten oluşan güçlü bir patlayıcıdan oluştuğunu tespit etti.Toplanan yaklaşık 300 gram plastik patlayıcı, incelemeden sonra imha edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-saldiri-girisimlerini-surduruyor-rusyanin-farkli-bolgelerinde-4-iha-vuruldu-1075197543.html

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ukrayna, ukrayna krizi, abd, iha, insansız hava aracı (iha), rusya