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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-ihalari-abd-menseili-patlayici-ile-donatiliyor-1075223587.html
Ukrayna İHA’ları ABD menşeili patlayıcı ile donatılıyor
Ukrayna İHA’ları ABD menşeili patlayıcı ile donatılıyor
Rusya’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları soruşturan Rusya Soruşturma Komitesi, İHA’ların ABD yapımı C-4 patlayıcı ile donatıldığını... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T22:57+0300
2023-09-05T22:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
iha
insansız hava aracı (iha)
rusya
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Genelde hava savunma güçleri İHA’ları düşürürken patlayıcılar infilak ediyor, ama Rusya Muhafızları (Rosgvardiya) Bryansk Bölgesi’nde İHA’nın taşıdığı 300 gram plastik patlayıcı buldu.İHA, Bryansk Bölgesi’nin Ukrayna sınırına 50 km mesafedeki Klintsi şehrindeki termal elektrik santraline saldırmaya çalışırken ağaçlara takılırken hedefe ulaşmadı.Rosgvardiya mensupları İHA enkazını incelerken savaş başlığının, ABD yapımı C-4’ten oluşan güçlü bir patlayıcıdan oluştuğunu tespit etti.Toplanan yaklaşık 300 gram plastik patlayıcı, incelemeden sonra imha edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-saldiri-girisimlerini-surduruyor-rusyanin-farkli-bolgelerinde-4-iha-vuruldu-1075197543.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, iha, insansız hava aracı (iha), rusya
ukrayna, ukrayna krizi, abd, iha, insansız hava aracı (iha), rusya

Ukrayna İHA’ları ABD menşeili patlayıcı ile donatılıyor

22:57 05.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları soruşturan Rusya Soruşturma Komitesi, İHA’ların ABD yapımı C-4 patlayıcı ile donatıldığını tespit etti.
Genelde hava savunma güçleri İHA’ları düşürürken patlayıcılar infilak ediyor, ama Rusya Muhafızları (Rosgvardiya) Bryansk Bölgesi’nde İHA’nın taşıdığı 300 gram plastik patlayıcı buldu.
İHA, Bryansk Bölgesi’nin Ukrayna sınırına 50 km mesafedeki Klintsi şehrindeki termal elektrik santraline saldırmaya çalışırken ağaçlara takılırken hedefe ulaşmadı.
Rosgvardiya mensupları İHA enkazını incelerken savaş başlığının, ABD yapımı C-4’ten oluşan güçlü bir patlayıcıdan oluştuğunu tespit etti.
Toplanan yaklaşık 300 gram plastik patlayıcı, incelemeden sonra imha edilecek.
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
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Ukrayna saldırı girişimlerini sürdürüyor: 1'i Kırım semalarında olmak üzere 5 İHA vuruldu
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