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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-saldiri-girisimlerini-surduruyor-rusyanin-farkli-bolgelerinde-4-iha-vuruldu-1075197543.html
Ukrayna saldırı girişimlerini sürdürüyor: Rusya'nın farklı bölgelerinde 4 İHA vuruldu
Ukrayna saldırı girişimlerini sürdürüyor: Rusya'nın farklı bölgelerinde 4 İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, 1'si Moskova Bölgesi'nde, 2'si Moskova Bölgesi'ne komşu Tver Bölgesi'nde ve 1'i Kaluga Bölgesi'nde olmak üzere 4 Ukrayna İHA'sının... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T10:34+0300
2023-09-05T10:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
moskova
tver
imha
saldırı
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Bakanlık, gece saatlerinde Ukraynalı güçler tarafından düzenlenen saldırı girişimlerinin bastırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Moskova ve Tver bölgelerinden başkent Moskova'ya doğru ilereyen 3 İHA ile Kaluga Bölgesi semalarındaki 1 İHA'yı imha ettiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230904/eski-pentagon-danismanindan-bidena-ukrayna-yonetimini-masaya-oturtma-cagrisi-1075172018.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), moskova, tver, imha, saldırı, kaluga bölgesi, hava savunma sistemi, savunma

Ukrayna saldırı girişimlerini sürdürüyor: Rusya'nın farklı bölgelerinde 4 İHA vuruldu

10:34 05.09.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Rusya Savunma Bakanlığı, 1'si Moskova Bölgesi'nde, 2'si Moskova Bölgesi'ne komşu Tver Bölgesi'nde ve 1'i Kaluga Bölgesi'nde olmak üzere 4 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu.
Bakanlık, gece saatlerinde Ukraynalı güçler tarafından düzenlenen saldırı girişimlerinin bastırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Moskova ve Tver bölgelerinden başkent Moskova'ya doğru ilereyen 3 İHA ile Kaluga Bölgesi semalarındaki 1 İHA'yı imha ettiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
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Eski Pentagon danışmanından Biden’a Ukrayna yönetimini masaya oturtma çağrısı
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