https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-saldiri-girisimlerini-surduruyor-rusyanin-farkli-bolgelerinde-4-iha-vuruldu-1075197543.html
Ukrayna saldırı girişimlerini sürdürüyor: Rusya'nın farklı bölgelerinde 4 İHA vuruldu
Ukrayna saldırı girişimlerini sürdürüyor: Rusya'nın farklı bölgelerinde 4 İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, 1'si Moskova Bölgesi'nde, 2'si Moskova Bölgesi'ne komşu Tver Bölgesi'nde ve 1'i Kaluga Bölgesi'nde olmak üzere 4 Ukrayna İHA'sının... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T10:34+0300
2023-09-05T10:34+0300
2023-09-05T10:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
moskova
tver
imha
saldırı
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Bakanlık, gece saatlerinde Ukraynalı güçler tarafından düzenlenen saldırı girişimlerinin bastırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Moskova ve Tver bölgelerinden başkent Moskova'ya doğru ilereyen 3 İHA ile Kaluga Bölgesi semalarındaki 1 İHA'yı imha ettiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230904/eski-pentagon-danismanindan-bidena-ukrayna-yonetimini-masaya-oturtma-cagrisi-1075172018.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), moskova, tver, imha, saldırı, kaluga bölgesi, hava savunma sistemi, savunma
Ukrayna saldırı girişimlerini sürdürüyor: Rusya'nın farklı bölgelerinde 4 İHA vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, 1'si Moskova Bölgesi'nde, 2'si Moskova Bölgesi'ne komşu Tver Bölgesi'nde ve 1'i Kaluga Bölgesi'nde olmak üzere 4 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu.
Bakanlık, gece saatlerinde Ukraynalı güçler tarafından düzenlenen saldırı girişimlerinin bastırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Moskova ve Tver bölgelerinden başkent Moskova'ya doğru ilereyen 3 İHA ile Kaluga Bölgesi semalarındaki 1 İHA'yı imha ettiğini belirtti.