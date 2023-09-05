https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-saldiri-girisimlerini-surduruyor-rusyanin-farkli-bolgelerinde-4-iha-vuruldu-1075197543.html

Ukrayna saldırı girişimlerini sürdürüyor: Rusya'nın farklı bölgelerinde 4 İHA vuruldu

Ukrayna saldırı girişimlerini sürdürüyor: Rusya'nın farklı bölgelerinde 4 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, 1'si Moskova Bölgesi'nde, 2'si Moskova Bölgesi'ne komşu Tver Bölgesi'nde ve 1'i Kaluga Bölgesi'nde olmak üzere 4 Ukrayna İHA'sının... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T10:34+0300

2023-09-05T10:34+0300

2023-09-05T10:34+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

moskova

tver

imha

saldırı

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Bakanlık, gece saatlerinde Ukraynalı güçler tarafından düzenlenen saldırı girişimlerinin bastırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Moskova ve Tver bölgelerinden başkent Moskova'ya doğru ilereyen 3 İHA ile Kaluga Bölgesi semalarındaki 1 İHA'yı imha ettiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230904/eski-pentagon-danismanindan-bidena-ukrayna-yonetimini-masaya-oturtma-cagrisi-1075172018.html

ukrayna

rusya

moskova

tver

kaluga bölgesi

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