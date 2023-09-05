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https://sputniknews.com.tr/20230905/turkiye-ve-japonyadan-ortak-bildiri-ticaret-ve-yatirim-zirvesi-her-yil-duzenli-olarak-yapilacak-1075205840.html
Türkiye ve Japonya'dan ortak bildiri: 'Ticaret ve Yatırım Zirvesi her yıl düzenli olarak yapılacak'
Türkiye ve Japonya'dan ortak bildiri: 'Ticaret ve Yatırım Zirvesi her yıl düzenli olarak yapılacak'
Ticaret Bakanı Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura ile görüştü. Konuya ilişkin Bolat, "Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T14:57+0300
2023-09-05T14:57+0300
yasutoşi nişimura
japonya
türkiye
yatırım
bildiri
ortak bildiri
imza
ömer bolat
türkiye-japonya ticaret ve yatırım zirvesi
ekonomi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik konularda gündemi ve potansiyel iş birliklerini ele almak üzere İstanbul'da bir araya geldi.'İki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomi ilişkilerini çok kapsamlı şekilde ele aldık'İki bakanın başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmeler sonucu ortak bildiri imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Bolat, Türkiye ve Japonya'nın iki dost ve müttefik ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ile Japonya arasında ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği konularını içeren ortak bir deklarasyon imzalayacağız. Az önce iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomi ilişkilerini çok kapsamlı şekilde ele aldık. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 5 milyar doları aşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sene içerisinde ise 6 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi gelenekselleşiyorTürkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümünü gelecek yıl kutlamadan önce ülkeler arasındaki iş birliğini daha da derinleştirme ve geliştirmeye yönelik bazı kararlar da aldıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:'Finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması başlıklarını da görüştük'Bakan Bolat, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da yatırımlar noktasındaki iş birliği imkanlarını görüştüklerini bildirdi. Bolat, şunları aktardı:
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yasutoşi nişimura, japonya, türkiye, yatırım, bildiri, ortak bildiri, imza, ömer bolat, türkiye-japonya ticaret ve yatırım zirvesi, ekonomi
yasutoşi nişimura, japonya, türkiye, yatırım, bildiri, ortak bildiri, imza, ömer bolat, türkiye-japonya ticaret ve yatırım zirvesi, ekonomi

Türkiye ve Japonya'dan ortak bildiri: 'Ticaret ve Yatırım Zirvesi her yıl düzenli olarak yapılacak'

14:57 05.09.2023
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTicaret Bakanı Ömer Bolat ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Ticaret Bakanı Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura ile görüştü. Konuya ilişkin Bolat, "Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ni (TRINS) mümkün olan en kısa sürede Tokyo'da gerçekleştirme ve bu zirveleri bundan sonra düzenli olarak yapma kararı aldık" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik konularda gündemi ve potansiyel iş birliklerini ele almak üzere İstanbul'da bir araya geldi.

'İki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomi ilişkilerini çok kapsamlı şekilde ele aldık'

İki bakanın başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmeler sonucu ortak bildiri imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Bolat, Türkiye ve Japonya'nın iki dost ve müttefik ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ile Japonya arasında ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği konularını içeren ortak bir deklarasyon imzalayacağız. Az önce iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomi ilişkilerini çok kapsamlı şekilde ele aldık. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 5 milyar doları aşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sene içerisinde ise 6 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi gelenekselleşiyor

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümünü gelecek yıl kutlamadan önce ülkeler arasındaki iş birliğini daha da derinleştirme ve geliştirmeye yönelik bazı kararlar da aldıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:
"İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğini teşvik etmek için daha önce kurulmuş olan Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ni (TRINS) mümkün olan en kısa sürede Tokyo'da gerçekleştirme ve bu zirveleri bundan sonra düzenli olarak yapma kararı aldık. Yine bir süredir müzakereleri daha önce başlamış olup da bir süredir dünyadaki ve ülkemizdeki deprem felaketinden sonra durmuş olan Japonya-Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerine teknik düzeyde yeniden başlama kararı aldık. Her iki ülke için dengeli bir ticarete hizmet edecek şekilde müzakereleri sürdürme konusunda kapsamlı görüşmeler yeniden başlayacaktır."

'Finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması başlıklarını da görüştük'

Bakan Bolat, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da yatırımlar noktasındaki iş birliği imkanlarını görüştüklerini bildirdi. Bolat, şunları aktardı:
"Avrupa'daki yeşil dönüşüm çalışmaları konusunda iki ülke arasındaki finans iş birliğini, yatırımlar başlığını, iki ülke arasında karşılıklı iş ortamlarının iyileştirilmesi konusunu, bölgesel ve küresel konularda ikili iş birliğine dair fırsatların değerlendirilmesi konusunda yapıcı görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Japonya arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin, hem ülkelerimiz arasında hem de üçüncü ülkelerde çok daha ileri seviyelere taşınması konusunda iki ülke hükümetleri ve Ticaret Bakanlıkları olarak kararlılığımız tamdır. İmzalayacağımız iş birliği mutabakat zaptı ile Türkiye ile Japonya arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği temelinde gelecekteki yeni ortaklıklarımız için başarılar ve hayırlar diliyorum. İki ülke için ve ekonomilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
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