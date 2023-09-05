https://sputniknews.com.tr/20230905/turkiye-ve-japonyadan-ortak-bildiri-ticaret-ve-yatirim-zirvesi-her-yil-duzenli-olarak-yapilacak-1075205840.html

Türkiye ve Japonya'dan ortak bildiri: 'Ticaret ve Yatırım Zirvesi her yıl düzenli olarak yapılacak'

Türkiye ve Japonya'dan ortak bildiri: 'Ticaret ve Yatırım Zirvesi her yıl düzenli olarak yapılacak'

Ticaret Bakanı Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura ile görüştü. Konuya ilişkin Bolat, "Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T14:57+0300

2023-09-05T14:57+0300

2023-09-05T14:57+0300

yasutoşi nişimura

japonya

türkiye

yatırım

bildiri

ortak bildiri

imza

ömer bolat

türkiye-japonya ticaret ve yatırım zirvesi

ekonomi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik konularda gündemi ve potansiyel iş birliklerini ele almak üzere İstanbul'da bir araya geldi.'İki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomi ilişkilerini çok kapsamlı şekilde ele aldık'İki bakanın başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmeler sonucu ortak bildiri imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Bolat, Türkiye ve Japonya'nın iki dost ve müttefik ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ile Japonya arasında ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği konularını içeren ortak bir deklarasyon imzalayacağız. Az önce iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomi ilişkilerini çok kapsamlı şekilde ele aldık. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 5 milyar doları aşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sene içerisinde ise 6 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi gelenekselleşiyorTürkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümünü gelecek yıl kutlamadan önce ülkeler arasındaki iş birliğini daha da derinleştirme ve geliştirmeye yönelik bazı kararlar da aldıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:'Finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması başlıklarını da görüştük'Bakan Bolat, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da yatırımlar noktasındaki iş birliği imkanlarını görüştüklerini bildirdi. Bolat, şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20230905/disisleri-bakani-fidan-yunan-mevkidasi-yerapetritis-ile-gorustu-1075199998.html

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yasutoşi nişimura, japonya, türkiye, yatırım, bildiri, ortak bildiri, imza, ömer bolat, türkiye-japonya ticaret ve yatırım zirvesi, ekonomi