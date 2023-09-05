Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:32
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230905/disisleri-bakani-fidan-yunan-mevkidasi-yerapetritis-ile-gorustu-1075199998.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'in Erdoğan ve Miçotakis'in New York'taki görüşmesi öncesi görüşmeye zemin... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T12:08+0300
2023-09-05T12:19+0300
dünya
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
yunanistan dışişleri bakanlığı
türkiye
hakan fidan
türkiye dışişleri bakanlığı
recep tayyip erdoğan
kiryakos miçotakis
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075201327_269:0:3032:1554_1920x0_80_0_0_e4880ba21ba7d0e24a535c56a8cb6eb2.png
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, dün Türkiye'ye gelmeden önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in New York'ta yapılması planlanan görüşme için iki bakan olarak zemin hazırladıklarını belirtmişti. Türkiye ziyaretinden önce AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi çerçevesinde olumlu bir atmosferde bir araya geldiklerini, iki liderin burada Türkiye ve Yunanistan'ı tekrar uzlaşı yoluna sokmaya karar verdiklerini söyledi.Yorgos Yerapetritis, "Hem mevkidaşımla liderlerimizin New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında yapacağı, ülkelerimiz arasında düzenli iş birliği niyetini teyit edecek bir sonraki görüşmenin zeminini hazırlamak için hem de 7 yılın ardından ilk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının gelecek aralıkta Selanik'te organize edilmesine hazırlanmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğim" demişti.Yerapetritis: 1923’te her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği şiddetli bir savaşın sonrasında uzlaşabildiysek biz de anlayış aramalıyızYerapetritis, Dışişleri Bakanı Fidan’la görüşmesinden önce Milliyet’e verdiği röportajında ise “1923’te her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği şiddetli bir savaşın sonrasında Yunanistan ve Türkiye bir uzlaşma yolu bulabildiyse biz de kıyaslanamayacak kadar daha iyi koşullar altında samimiyet ve dürüstlükle barışçıl iş birliği yolunda yürümeli ve uluslararası hukuk ilke ve kurallarına saygı göstererek anlayış aramalıyız. Sonu olmayan bir tartışma bir seçenek olamaz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/disisleri-bakanligi-bati-trakyada-turk-mezarlarina-duzenlenen-saldiriyi-kinadi-tedbir-alin-1075160478.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
2023-09-05T12:08+0300
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075201327_614:0:2686:1554_1920x0_80_0_0_ff992a274976d069c44e9642f47cfaef.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, türkiye, hakan fidan, türkiye dışişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, nato, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, yorgos yerapetritis, video
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, türkiye, hakan fidan, türkiye dışişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, nato, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, yorgos yerapetritis, video

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

12:08 05.09.2023 (güncellendi: 12:19 05.09.2023)
© Sputnik
Abone olTelegram
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'in Erdoğan ve Miçotakis'in New York'taki görüşmesi öncesi görüşmeye zemin hazırladıkları kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, dün Türkiye'ye gelmeden önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in New York'ta yapılması planlanan görüşme için iki bakan olarak zemin hazırladıklarını belirtmişti.
Türkiye ziyaretinden önce AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi çerçevesinde olumlu bir atmosferde bir araya geldiklerini, iki liderin burada Türkiye ve Yunanistan'ı tekrar uzlaşı yoluna sokmaya karar verdiklerini söyledi.
Yorgos Yerapetritis, "Hem mevkidaşımla liderlerimizin New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında yapacağı, ülkelerimiz arasında düzenli iş birliği niyetini teyit edecek bir sonraki görüşmenin zeminini hazırlamak için hem de 7 yılın ardından ilk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının gelecek aralıkta Selanik'te organize edilmesine hazırlanmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğim" demişti.

Yerapetritis: 1923’te her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği şiddetli bir savaşın sonrasında uzlaşabildiysek biz de anlayış aramalıyız

Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Fidan’la görüşmesinden önce Milliyet’e verdiği röportajında ise “1923’te her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği şiddetli bir savaşın sonrasında Yunanistan ve Türkiye bir uzlaşma yolu bulabildiyse biz de kıyaslanamayacak kadar daha iyi koşullar altında samimiyet ve dürüstlükle barışçıl iş birliği yolunda yürümeli ve uluslararası hukuk ilke ve kurallarına saygı göstererek anlayış aramalıyız. Sonu olmayan bir tartışma bir seçenek olamaz” ifadelerini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
DÜNYA
Dışişleri bakanlığı, Batı Trakya'da Türk mezarlarına düzenlenen saldırıyı kınadı: 'Tedbir alın'
Dün, 10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала