https://sputniknews.com.tr/20230905/disisleri-bakani-fidan-yunan-mevkidasi-yerapetritis-ile-gorustu-1075199998.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'in Erdoğan ve Miçotakis'in New York'taki görüşmesi öncesi görüşmeye zemin... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T12:08+0300
2023-09-05T12:08+0300
2023-09-05T12:19+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, dün Türkiye'ye gelmeden önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in New York'ta yapılması planlanan görüşme için iki bakan olarak zemin hazırladıklarını belirtmişti. Türkiye ziyaretinden önce AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi çerçevesinde olumlu bir atmosferde bir araya geldiklerini, iki liderin burada Türkiye ve Yunanistan'ı tekrar uzlaşı yoluna sokmaya karar verdiklerini söyledi.Yorgos Yerapetritis, "Hem mevkidaşımla liderlerimizin New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında yapacağı, ülkelerimiz arasında düzenli iş birliği niyetini teyit edecek bir sonraki görüşmenin zeminini hazırlamak için hem de 7 yılın ardından ilk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının gelecek aralıkta Selanik'te organize edilmesine hazırlanmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğim" demişti.Yerapetritis: 1923’te her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği şiddetli bir savaşın sonrasında uzlaşabildiysek biz de anlayış aramalıyızYerapetritis, Dışişleri Bakanı Fidan’la görüşmesinden önce Milliyet’e verdiği röportajında ise “1923’te her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği şiddetli bir savaşın sonrasında Yunanistan ve Türkiye bir uzlaşma yolu bulabildiyse biz de kıyaslanamayacak kadar daha iyi koşullar altında samimiyet ve dürüstlükle barışçıl iş birliği yolunda yürümeli ve uluslararası hukuk ilke ve kurallarına saygı göstererek anlayış aramalıyız. Sonu olmayan bir tartışma bir seçenek olamaz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/disisleri-bakanligi-bati-trakyada-turk-mezarlarina-duzenlenen-saldiriyi-kinadi-tedbir-alin-1075160478.html
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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
12:08 05.09.2023 (güncellendi: 12:19 05.09.2023) Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'in Erdoğan ve Miçotakis'in New York'taki görüşmesi öncesi görüşmeye zemin hazırladıkları kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, dün Türkiye'ye gelmeden önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in New York'ta yapılması planlanan görüşme için iki bakan olarak zemin hazırladıklarını belirtmişti.
Türkiye ziyaretinden önce AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi çerçevesinde olumlu bir atmosferde bir araya geldiklerini, iki liderin burada Türkiye ve Yunanistan'ı tekrar uzlaşı yoluna sokmaya karar verdiklerini söyledi.
Yorgos Yerapetritis, "Hem mevkidaşımla liderlerimizin New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında yapacağı, ülkelerimiz arasında düzenli iş birliği niyetini teyit edecek bir sonraki görüşmenin zeminini hazırlamak için hem de 7 yılın ardından ilk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının gelecek aralıkta Selanik'te organize edilmesine hazırlanmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğim" demişti.
Yerapetritis: 1923’te her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği şiddetli bir savaşın sonrasında uzlaşabildiysek biz de anlayış aramalıyız
Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Fidan’la görüşmesinden önce Milliyet’e verdiği röportajında ise “1923’te her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği şiddetli bir savaşın sonrasında Yunanistan ve Türkiye bir uzlaşma yolu bulabildiyse biz de kıyaslanamayacak kadar daha iyi koşullar altında samimiyet ve dürüstlükle barışçıl iş birliği yolunda yürümeli ve uluslararası hukuk ilke ve kurallarına saygı göstererek anlayış aramalıyız. Sonu olmayan bir tartışma bir seçenek olamaz” ifadelerini kullandı.