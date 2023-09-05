https://sputniknews.com.tr/20230905/soygu-kiev-uc-aydir-devam-eden-karsi-taarruzda-hicbir-hedefe-ulasamadi-1075203169.html

Şoygu: Kiev, üç aydır devam eden karşı taarruzda hiçbir hedefe ulaşamadı

Şoygu: Kiev, üç aydır devam eden karşı taarruzda hiçbir hedefe ulaşamadı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun sözde karşı saldırının devam ettiği üç ay boyunca hiçbir yönde hedeflerine ulaşamadığını belirtti. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T13:02+0300

2023-09-05T13:02+0300

2023-09-05T14:13+0300

ukrayna krizi

sergey şoygu

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle Moskova’da düzenlediği konferans görüşmesinde Ukrayna ordusunun sözde karşı saldırının devam ettiği üç ay boyunca hiçbir yönde hedeflerine ulaşamadığını söyledi.“Kiev rejimi, devasa kayıplara rağmen üç aydır sözde karşı taarruzu sürdürmeye çalışıyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri hiçbir yönde hedeflerine ulaşamadı” diyen Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ise ‘tüm temas hattında aktif olarak faaliyet göstermeye devam ettiğini’ ifade etti.Kiev'in Batı’dan askeri ve ekonomik yardım almayı sürdürme çabasında olduğuna dikkat çeken Şoygu, “Ukrayna liderliği, daha fazla askeri ve ekonomik yardım alabilmek için Batılı küratörlere taarruz eylemlerinde en azından bir miktar başarı göstermeye çaresizce çabalıyor, bu da yalnızca çatışmayı uzatıyor” diye konuştu.En büyük gerilimin Zaporojye yönünde yaşandığını söyleyen Şoygu, “Düşman, personeli Batılı eğitmenlerin rehberliğinde eğitilen stratejik rezerv tugaylarını çatışmaya soktu” ifadelerini kullandı. Rus bakan, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bu yönde görev alan birliklerinin fedakarca eylemleri sayesinde Ukrayna ordu birliklerine önemli kayıplar verdirildiğinin altını çizdi.Orgeneral Şoygu, Rus savunma sistemlerinin geçtiğimiz ay düşmana ait binin üzerinde insansız hava aracını (İHA), çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 159 adet HIMARS füzesini ve 13 seyir füzesi önlediğine dikkat çekti.Rus Silahlı Kuvvetleri'nin hassas silahlardan nokta atışlarla Ukrayna’nın askeri altyapısını imha etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Şoygu, sadece geçen ay Ukrayna ordusunun operasyonel-taktik komuta ve kontrol seviyesindeki 34 komuta noktasının vurulduğunu altını çizdi.Şoygu, Ukrayna birliklerinin karşı taarruzun başarısızlığını örtbas etmek amacıyla sivil hedeflere saldırdığını ve terör saldırılarını askeri zaferler olarak gösterdiğini bildirerek, aslında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sözde karşı taarruzun başlangıcından bu yana 66 binden fazla asker ve 7 bin 600 adet silah kaybettiği bilgisini verdi.Rus bakan, bu yıl 6 adet İl-76MD-90A askeri nakliye uçağı ile 4 adet Tu-160M stratejik bombardıman uçağın ordunun hizmetine girmesinin beklendiğini ifade etti.‘Moskova Güvenlik Konferansı, Batı’nın Rusya’yı izole etme çabalarının başarısızlığını gösterdi’Geçen ay düzenlenen Moskova Güvenlik Konferansı’nın, Batı’nın Rusya’yı izole etme çabalarının başarısızlığını gösterdiğine dikkat çeken Şoygu, etkinliğe 76 ülkeden 800 delegenin katıldığının altını çizdi.Konferansa katılan savunma bakanlarının Rusya'nın çok kutupluluğun güçlendirilmesine yönelik dış politika rotasına destek verdiklerini ve Rusya ile savunma alanında yapıcı işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını ifade ettiklerini söyleyen Şoygu, “Konferans, Rusya'nın uluslararası arenadaki yüksek otoritesini teyit etti ve kolektif Batı'nın onu izole etme çabalarının başarısızlığını gösterdi” ifadelerini kullandı.Orgeneral Şoygu, Army-2023 Askeri-Teknik Forumu’nun uluslararası yaptırımlar altında bile askeri-teknik işbirliği alanında ortaklıkların geliştirilmesi için uygun bir platform olmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230905/rus-basininda-putin-erdogan-gorusmesi-umudun-kiyisi-1075202672.html

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sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, batılı ülkeler, kiev, asker, ekonomi, yardım, askeri yardım, ukrayna, ukrayna krizi, moskova güvenlik konferansı