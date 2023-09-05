https://sputniknews.com.tr/20230905/rus-basininda-putin-erdogan-gorusmesi-umudun-kiyisi-1075202672.html

Rus basınında Putin-Erdoğan görüşmesi: 'Umudun kıyısı'

Rus basınında Putin-Erdoğan görüşmesi: 'Umudun kıyısı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi'de yaptığı zirve, Rus basınında geniş yer buldu. Bugünkü Rus... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T12:56+0300

2023-09-05T12:56+0300

2023-09-05T12:57+0300

putin-erdoğan görüşmesi

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

görüşme

tahıl

tahıl anlaşması

karadeniz tahıl koridoru

tahıl sevkiyatı

tahıl ihracatı

rusya

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Günlük tirajı 130 binin üzerinde olan Rusya devletinin resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, 'tüm dünyanın takip ettiği' iki liderin Karadeniz kıyısındaki görüşmesini manşetten gördü ve Aysel Gereyhanova'nın 'Umudun kıyısı' başlıklı uzun makalesine yer verdi.Putin'in sözlerine göre ilişkileri 'çok iyi, yüksek seviyeye' çıkan iki ülkenin büyük finans, enerji ve ekonomi projeleri gibi istişare edeceği birçok konu bulunduğu belirtilen yazıda, uluslararası toplum için asıl entrikanın tahıl anlaşmasının akıbetiyle ilgili olduğu kaydedildi.'Doğalgaz transfer merkeziyle ilgili çalışma grubu kurulması konusunda anlaşma sağlandı'Putin'in "Rusya, tahıl anlaşmasına karşı değil ve şartları yerine getirildikten sonra anlaşmaya dönmeyi değerlendirmeye hazır" sözleriyle başlayan yazıda, Rus liderin Rusya, Türkiye ve Katar arasındaki mutabakatın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin alternatifi olmadığı yönündeki beyanına dikkat çekildi. Rus resmi yayın organında Moskova ve Ankara'nın doğalgaz transfer merkeziyle ilgili çalışma grubu kurulması konusunda anlaşma sağladığı da kaydedildi.'Soçi'de güneş iki büyük gücün liderlerini selamladı'48 ülkede toplamda 2.5 milyon tirajla yayınlanan Komsomolskaya Pravda, zirveyi ikinci sayfada 'Putin'den Erdoğan'a: Bize tatile gelin' başlığıyla gördü. Makale son zamanlarda şiddetli yağışların etkili olduğu ancak ikili görüşmenin başlamasıyla ciddi biçimde değişen Soçi'deki hava durumuyla başlarken yazar Oleg Adamoviç, "Hava yumuşadı ve güneş Rusya'nın sağlık beldesinde parlayarak iki büyük gücün iki liderini sanki hiçbir şey olmamış gibi selamladı" ifadelerini kullandı.Görüşmenin ilk anından itibaren eski dost ve ortakların bir araya geldiğinin hissedildiğini belirten gazete, Putin'in Erdoğan'ı kapıda karşıladığını ve görüşmeden sonra makam aracına kadar geçirip mevkidaşına 'İyi yolculuklar' temennisinde bulunduğunu anlattı.'Rusya-Ukrayna çatışması sona ermekten henüz çok uzak'Bir diğer Rus gazetesi, 40 bin tirajlı Nezavisimaya Gazeta, görüşmeye birinci sayfada 'Putin ve Erdoğan, tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi konusunda anlaşamadı' başlığıyla yer verdi.Spotunda 'Müzakereler, Rusya-Ukrayna çatışmasının sona ermekten henüz çok uzak olduğunu gösterdi' ifadeleri kullanılan haberde Moskova'nın daha önce varılan tüm mutabakatların yerine getirilmesi halinde tahıl anlaşmasına dönmeye karşı olmadığına dikkat çekildi.Nezavisimaya Gazeta yazarı Gennadiy Petrov, Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerin devam edeceğini ve yakın zamanda bir 'müzakere molası' bile verilmesini beklemeye yer olmadığını belirtti.Tahıl sevkiyatının Rusya ve Türkiye'nin ilerleme kaydetmesinin beklendiği tek işbirliği alanı olmadığının da ifade edildiği haberde, Erdoğan'ın Sinop'ta Rusya'nın desteğiyle nükleer santral inşa edilmesinden bahsettiği ve Türkiye'de orman yangınlarının söndürülmesi için Rus uçaklarının sayısının artırılmasını önerdiği anımsatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230905/putin-erdogan-gorusmesinin-tahil-anlasmasiyla-ilgili-detaylari-batiya-iletilecek-1075197736.html

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putin-erdoğan görüşmesi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, rusya, türkiye