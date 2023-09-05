https://sputniknews.com.tr/20230905/putin-1945te-maglup-edilen-nazizm-yok-olmadi-rusofobi-seklinde-tezahur-ediyor-1075210384.html

Putin: 1945'te mağlup edilen Nazizm yok olmadı, Rusofobi şeklinde tezahür ediyor

Putin: 1945'te mağlup edilen Nazizm yok olmadı, Rusofobi şeklinde tezahür ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, 1945 yılında mağlubiyete uğratılan Nazizm ideolojisinin yok olmadığını ve günümüzde Rusofobi gibi farklı şekillerde tezahür... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T16:38+0300

2023-09-05T16:38+0300

2023-09-05T16:44+0300

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neo-nazi

nazi işbirlikçisi

nazi rejimi

zafer bayramı

9 mayıs zafer bayramı

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Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı hazırlıklarının ele alındığı Pobeda (Zafer) Organizasyon Komitesi'nin toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yeni anlamlar, zamanın meydan okumaları, 1945'te Nazizm yenildiğini ancak maalesef ortadan kalkmadığını açıkça gösteriyor. Nazizm, Rusofobi veya Yahudi düşmanlığı şeklinde yeniden tezahür ediyor, Nazi suçlularının kahramanlaştırılması, Baltık ülkeleri ve Ukrayna'daki doğrudan Nazizm propagandası, sanki Nürnberg hiç olmamış, bu tür eylemleri yasaklayan uluslararası yasalar yokmuş gibi bir standart haline geldi" ifadelerini kullandı.Bununla beraber tarihin ideolojik savaş aracı olarak kullanılmaya başlandığının altını çizen Putin, sadece 'bu tür darbeleri' püskürtecek değil, aynı zamanda onları önleyecek uygun bir koruma aracına ihtiyaçları olduğunu söyledi.'Ulusal Tarihsel Hafıza Merkezi kurulması için talimat vereceğim'Bu bağlamda Ulusal Tarihsel Hafıza Merkezi kurulmasıyla ilgili teklifin daha önce birçok kez gündeme geldiğini ve böyle bir merkezin gerekli olduğunu düşündüğünü kaydeden Putin, bugünkü toplantıda konuyu ele alacaklarını ve ardından ilgili talimatların verileceğini belirtti.'Ukrayna halkıyla değil, Banderacı yaratıklarla mücadele ediyoruz'Özel askeri harekata da değinen Putin, Rusya'nın Ukrayna halkıyla değil, Banderacı yaratıklar ve onların destekçileriyle mücadele ettiğinin altını çizdi.Büyük Vatan Savaşı (2. Dünya Savaşı) sırasında Nazi işbirlikçisi Banderacıların Ukrayna'da Yahudiler de dahil birçok insanı katlettiğini anımsatan Putin, Rusya'nın özel askeri harekatta kiminle mücadele ettiğinin, hangi amaçlarla hareket ettiğinin ve düşmanlarının kim olduğunun yanlış anlaşılmaması için verilerin toplanması ve ortaya koyulması gerektiğini belirtti.Rusya lideri, "(Düşmanımız) Ukrayna halkı değil, işte bu yaratıklar ve destekçileri. Ukrayna'da Naziler ve işbirlikçileri tarafından kaç Yahudi katledildi? Ben size söyleyeyim, 1.5 milyon kişi. Kadınlar, yaşlılar, çocuklar, 1.5 milyon kişi. Eğer Holokost döneminde Naziler tarafından katledilenleri de sayarsak 6 milyon, yani tüm kurbanların yüzde 25'i" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-saldiri-girisimlerini-surduruyor-rusyanin-farkli-bolgelerinde-4-iha-vuruldu-1075197543.html

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