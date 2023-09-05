https://sputniknews.com.tr/20230905/peskov-1-milyon-ton-tahil-sevkiyatiyla-ilgili-projenin-tarihleri-henuz-belli-degil-1075203791.html

Peskov: 1 milyon ton tahıl sevkiyatıyla ilgili projenin tarihleri henüz belli değil

Peskov: 1 milyon ton tahıl sevkiyatıyla ilgili projenin tarihleri henüz belli değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 1 milyon Rus tahılının Türkiye'de işlenerek Afrika ülkelerine gönderilmesiyle ilgili projenin tarihleri hakkında henüz bir... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T13:30+0300

2023-09-05T13:30+0300

2023-09-05T13:34+0300

dünya

tahıl

tahıl anlaşması

karadeniz tahıl koridoru

tahıl sevkiyatı

tahıl ihracatı

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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soçi görüşmesi

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Günlük basın toplantısında gazeteciler, Peskov'a Afrika'nın en yoksul ülkelerine 1 milyon ton tahıl sevkiyatıyla ilgili proje kapsamında sevkiyatların ne zaman başlayacağını sordu.Henüz bununla ilgili bir bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Peskov, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St.Petersurg'daki Rusya-Afrika Zirvesi'nde bahsettiği, en yoksul 6 Afrika ülkesine sevkiyatı öngören inisiyatifin uygulanmakta olduğunu anlattı. Bu inisiyatif kapsamında Rus tahılının Afrika ülkelerine ücretsiz olarak gönderileceğini anımsattı.'Putin-Erdoğan görüşmesinin amacı 'saat ayarı' yapmaktı ve bu yapıldı'Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü görüşmesinde herhangi bir belge imzalanmasının planlanmadığını söyleyen Peskov, görüşmenin amacının iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde 'saat ayarı' yapmak olduğunu ve bunun yapıldığını vurguladı.Peskov, iki liderin çok ama çok yapıcı ve verimli bir görüşme yaptığını kaydetti.'Tahıl anlaşması çok taraflı bir süreç, dün bir anlaşma yapılması mümkün değildi'Dünkü görüşmede herhangi bir anlaşma yapılmasının pratikte mümkün olmadığına da dikkat çeken Peskov, zira tahıl anlaşmasının çok taraflı bir süreç olduğunun altını çizdi. Kremlin Sözcüsü, Batılı ülkelerin anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeyi uzun süredir reddettiğini de belirterek dolayısıyla meselenin diğer tarafları ilgilendirdiğini ve ikili temaslar sırasında herhangi bir anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını ifade etti.'Putin ve Erdoğan çok yakın ve dostane ilişkilere sahip'Gazeteciler, Erdoğan'ın Putin'in yaptığı 'Rusya'da tatil davetini' kabul edip etmediğini de sordu.Bu konuda bilgisi olmadığını kaydeden Peskov, "Elbette hem Putin Erdoğan'ı her zaman ülkemize davet ediyor, hem de Erdoğan Putin'i her zaman Türkiye'ye davet ediyor. Bu, ilişkilerinin ne kadar yakın ve dostane olduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.'Putin, TürkAkım ve Mavi Akım'ı koruyan gemilere yönelik saldırılardan bahsetti'Bu arada Peskov, Putin'in dün sarf ettiği ve Rus basınına farklı yansıyan bazı sözlerle ilgili açıklama yaptı.Putin'in TürkAkım ve Mavi Akım'a yönelik değil, onları koruyan gemilere yönelik saldırılardan bahsettiğini anlatan Peskov, "Eğer yeniden dinlerseniz veya Kremlin'in sitesine bakarsanız, Devlet Başkanı'nın bu boru hatlarını koruyan gemilerimize yönelik saldırılardan söz ettiğini görürsünüz" diye konuştu. Rusya lideri, "Rusya'dan Türkiye'ye gaz sevk edilen TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı girişimleri düzenleniyor. Gemilerimiz, bu hatları, bu sistemleri koruyor ancak onlara sürekli olarak saldırı düzenleniyor. Bunlar, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından gönderilen İHA'lar yardımıyla da gerçekleştiriliyor" vurgusu yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230905/erdogan-rusyanin-iki-istegi-var-tarim-bankasinin-swifte-baglanmasi-ve-gemilerin-sigortalanmasi-1075201470.html

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