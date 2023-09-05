https://sputniknews.com.tr/20230905/erdogan-rusyanin-iki-istegi-var-tarim-bankasinin-swifte-baglanmasi-ve-gemilerin-sigortalanmasi-1075201470.html

Erdoğan: Rusya’nın iki isteği var; tarım bankasının SWIFT'e bağlanması ve gemilerin sigortalanması

Erdoğan: Rusya’nın iki isteği var; tarım bankasının SWIFT'e bağlanması ve gemilerin sigortalanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru konusunda Rusya'nın SWIFT sistemine bağlanmak ve Avrupa veya başka limanlara mal taşıyan gemilerin sigorta edilmesi... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T12:58+0300

2023-09-05T12:58+0300

2023-09-05T13:39+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan, Putin ile yaptığı basın toplantısında Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılması konusunda Birleşmiş Milletler ile beraber bir paket hazırlandığı söylemişti. Erdoğan hem bu paketlerin detaylarını hem de Rusya'nın koştuğu şartları anlattı:'Diriliş halinde olan ülkeleri durdurmak için adım atan ülkeler var'Askeri darbelerin yaşandığı Afrika'daki sürece ilişkin Erdoğan, "Afrika ülkelerinin takındığı bir tavır var. Diğer taraftan diriliş halinde olan ülkeleri, direnen ülkeleri susturmak, durdurmak için adım atan ülkeler var. Mesela İngilizlerin tavrı… İngilizlerin Rusya ile münasebetlerinin nasıl olduğunu biliyoruz, tamamen ters. Bir taraftan da Kıbrıs’ta bize de çelme takmaya çalışıyorlar. Bu konuyu da Sayın Putin ile ele aldık. Rusya’nın Kıbrıs’a ofis açma olayındaki duruşu, Kıbrıs ile ilgili gelişmeler ve şu anda tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını her şekilde hissettirmekte" dedi.'Arap aşiretler oraların gerçek sahipleridir. Ne PKK ne YPG buraların sahibi değil'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de Deyrizor’da Arap aşiretlerle PKK'lı YPG'li teröristlerin çatışması bir süredir devam ediyor. Bu konu spesifik olarak Putin’le görüşmenizde gündeme geldi mi? Yaşananlara dair sizin görüşünüz değerlendirmeniz nedir?" sorusunu ise şu şekilde cevapladı:'Şu anda Kerkük’te nispeten sakin bir hava var'Kerkük'te yaşananlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:'Doğalgazla ilgili bir merkez kurma planımız var, Rusya ile görüşeceğiz'Erdoğan, Türkiye'nin doğalgaz ile ilgili bir merkez kurulması konusunda da Rusya ile görüşme yapacağını açıkladı:'Esed işin içerisinde bir türlü yer almıyor'Erdoğan'a Suriye ile atılan normalleşme adımları da soruldu. Erdoğan süreci, 'uzaktan seyrediliyor' diyerek özetledi ve şunları söyledi:'CHP Genel Başkanının demokrasi anlayışına bir kez daha üzülerek şahit oluyoruz'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kitleler Sayın Erdoğan'a oy veriyorsa o kitlenin sorgulanması gerek. Toplumsal sorunumuz vardır" sözleri de hatırlatıldı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanının demokrasi anlayışına bir kez daha üzülerek şahit oluyoruz" dedi ve şunları ekledi:Erdoğan'dan Akşener'e 'masa' eleştirisiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere ittifak halinde değil tek başlarına gireceklerini söyledi, diğer partileri de bu duruma davet etti. Akşener, CHP- İYİ Parti birlikteliğinin bittiği yönünde mesajlar verdi ama İstanbul ve Ankara için kapıyı açık bıraktı, iş birliği yapılabilir dedi. Erdoğan, Akşener'in açıklamalarını da şu sözlerle değerlendirdi:81 ilde ittifak olacak mı?Yerel seçimlerde 81 il için de MHP ile ittifak yapıp yapmayacakları sorusuna ise Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:

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recep tayyip erdoğan