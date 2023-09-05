https://sputniknews.com.tr/20230905/muglada-midibus-takla-atti-23-yarali-1075210554.html
Muğla'da midibüs takla attı: 23 yaralı
Muğla'da midibüs takla attı: 23 yaralı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs dere yatağına düştü. Kaza sonucu 23 yolcu yaralandı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T17:13+0300
2023-09-05T17:13+0300
2023-09-05T17:13+0300
yaşam
video
midibüs
kaza
muğla
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Atatürk Bulvarı’nda yolda seyir halinde ilerleyen midibüs sürücü hakimiyetinin kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü. 23 kişinin yaralandığı kazada bir yolcunun el parmağı koptuğu bildirildi. Yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Kazaya karışan midibüs, vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.
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Muğla'da midibüs takla attı: 23 yaralı
Muğla'da midibüs takla attı: 23 yaralı
2023-09-05T17:13+0300
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video, midibüs, kaza, muğla, видео
video, midibüs, kaza, muğla, видео
Muğla'da midibüs takla attı: 23 yaralı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs dere yatağına düştü. Kaza sonucu 23 yolcu yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Atatürk Bulvarı’nda yolda seyir halinde ilerleyen midibüs sürücü hakimiyetinin kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü.
23 kişinin yaralandığı kazada bir yolcunun el parmağı koptuğu bildirildi.
Yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazaya karışan midibüs, vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.