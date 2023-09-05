https://sputniknews.com.tr/20230905/lpgye-buyuk-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075195473.html
LPG'ye büyük zam: Güncel akaryakıt fiyatları
LPG'ye büyük zam: Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1.31 TL'lik zam geldi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T08:12+0300
2023-09-05T08:12+0300
2023-09-05T08:12+0300
ekonomi
lpg
otogaz
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Benzin ve motorinin ardından otogaza (LPG) zam geldi.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1.31 TL fiyat artışı gerçekleşti.Benzin ve motorinde herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıZam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükseldi.İstanbul’da benzinin litre fiyatı 36.80 TL, İzmir’de 37.47, Ankara’da ise 37.35 TL.Motorinin fiyatları ise İstanbul’da 37.89, İzmir’de 38.61, Ankara’da ise 38.42 TL.
https://sputniknews.com.tr/20230904/lpgye-zam-yolda-1075163744.html
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lpg, otogaz, benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt
lpg, otogaz, benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt
LPG'ye büyük zam: Güncel akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1.31 TL'lik zam geldi.
Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Benzin ve motorinin ardından otogaza (LPG) zam geldi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1.31 TL fiyat artışı gerçekleşti.
Benzin ve motorinde herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.
Güncel akaryakıt fiyatları
Zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükseldi.
İstanbul’da benzinin litre fiyatı 36.80 TL, İzmir’de 37.47, Ankara’da ise 37.35 TL.
Motorinin fiyatları ise İstanbul’da 37.89, İzmir’de 38.61, Ankara’da ise 38.42 TL.