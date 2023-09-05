https://sputniknews.com.tr/20230905/lpgye-buyuk-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075195473.html

LPG'ye büyük zam: Güncel akaryakıt fiyatları

LPG'ye büyük zam: Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1.31 TL'lik zam geldi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T08:12+0300

2023-09-05T08:12+0300

2023-09-05T08:12+0300

ekonomi

lpg

otogaz

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Benzin ve motorinin ardından otogaza (LPG) zam geldi.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1.31 TL fiyat artışı gerçekleşti.Benzin ve motorinde herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıZam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükseldi.İstanbul’da benzinin litre fiyatı 36.80 TL, İzmir’de 37.47, Ankara’da ise 37.35 TL.Motorinin fiyatları ise İstanbul’da 37.89, İzmir’de 38.61, Ankara’da ise 38.42 TL.

https://sputniknews.com.tr/20230904/lpgye-zam-yolda-1075163744.html

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lpg, otogaz, benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt