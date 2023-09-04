https://sputniknews.com.tr/20230904/lpgye-zam-yolda-1075163744.html
LPG'ye zam yolda
LPG'ye zam yolda
LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 1 lira 31 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T11:34+0300
2023-09-04T11:34+0300
2023-09-04T11:34+0300
ekonomi
lpg
otogaz
akaryakıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073969288_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_65ed124679535d5837d46d8d9af8f00c.jpg
Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 1.31 TL fiyat artışı bekleniyor.Benzin ve motorinde herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 37.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.83 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230904/sigaraya-zam-geldi-1075158718.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073969288_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_362717f27bceb88cecf3b68076f71858.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lpg, otogaz, akaryakıt
LPG'ye zam yolda
Abone ol
LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 1 lira 31 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi.
Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 1.31 TL fiyat artışı bekleniyor.
Benzin ve motorinde herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.83 liradan satılıyor.