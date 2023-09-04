https://sputniknews.com.tr/20230904/lpgye-zam-yolda-1075163744.html

LPG'ye zam yolda

LPG'ye zam yolda

LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 1 lira 31 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T11:34+0300

2023-09-04T11:34+0300

2023-09-04T11:34+0300

ekonomi

lpg

otogaz

akaryakıt

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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 1.31 TL fiyat artışı bekleniyor.Benzin ve motorinde herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 37.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.83 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230904/sigaraya-zam-geldi-1075158718.html

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lpg, otogaz, akaryakıt