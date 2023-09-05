https://sputniknews.com.tr/20230905/kirklarelinde-sel-saganak-bungalov-evleri-surukledi-kayiplar-var-1075207731.html

Kırklareli'nde sel: Sağanak bungalov evleri sürükledi, kayıplar var

Kırklareli'nde sel: Sağanak bungalov evleri sürükledi, kayıplar var

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı. İğneada'da bulunan turizm tesisindeki... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T16:03+0300

2023-09-05T16:03+0300

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türkiye

kırklareli

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Kırklareli'nde bu saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, 5 kişinin kaybolduğunu ve aramaların devam ettiğini söyledi.Ekipler teyakkuzdaDerelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı.AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.

türkiye

kırklareli

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kırklareli