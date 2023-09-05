https://sputniknews.com.tr/20230905/kirklarelinde-sel-saganak-bungalov-evleri-surukledi-kayiplar-var-1075207731.html
Kırklareli'nde sel: Sağanak bungalov evleri sürükledi, kayıplar var
Kırklareli'nde sel: Sağanak bungalov evleri sürükledi, kayıplar var
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı. İğneada'da bulunan turizm tesisindeki... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T16:03+0300
2023-09-05T16:03+0300
2023-09-05T16:23+0300
türkiye
kırklareli
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Kırklareli'nde bu saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, 5 kişinin kaybolduğunu ve aramaların devam ettiğini söyledi.Ekipler teyakkuzdaDerelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı.AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.
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kırklareli
Kırklareli'nde sel: Sağanak bungalov evleri sürükledi, kayıplar var
16:03 05.09.2023 (güncellendi: 16:23 05.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı. İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, selde 1'i çocuk 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Kırklareli'nde bu saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.
Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, 5 kişinin kaybolduğunu ve aramaların devam ettiğini söyledi.
Ekipler teyakkuzda
Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı.
AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.