https://sputniknews.com.tr/20230905/selde-kaybolan-asel-bebegin-ailesi-arabaya-kaya-carpti-sag-kapi-acildi-esim-ve-kizim-dustuler-1075204956.html

Selde kaybolan Asel bebeğin ailesi: 'Arabaya kaya çarptı, sağ kapı açıldı. Eşim ve kızım düştüler'

Selde kaybolan Asel bebeğin ailesi: 'Arabaya kaya çarptı, sağ kapı açıldı. Eşim ve kızım düştüler'

Aksaray'da sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan'ın annesi Hayriye ve babası Nazif Balcan, olay anında yaşananları anlattı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T14:12+0300

2023-09-05T14:12+0300

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türkiye

sel

aksaray

kayıp

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Nazif Balcan, 3 Ağustos Pazar akşamı eşi ve 3 aylık kızları Asel Balcan ile memleketleri Güzelyurt ilçesinden Aksaray merkezdeki evlerine dönerken yolda yağmura yakalandıklarını dile getirdi.Yağmurun dinmesini beklemek için yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna girdiklerini ifade eden Balcan, "Durur durmaz arabanın sol tarafından bir kaya çarptı, sağ kapı açıldı. Eşim ve kızım düştüler." dedi.'En azından bir mezarı olsun'Anne Hayriye Balcan da akaryakıt istasyonuna girdikten sonra telefonla kayınpederine haber verdiğini belirterek, "Aracımızda telefonla yardım isterken o anda kapı açılınca bebekle birlikte düştüm. Defalarca takla attım. Bebeğim kucağımdaydı ama sonra gitti. "ifadesini kullandı.Sel sularıyla metrelerce sürüklendiğini, sonra kendi imkanlarıyla tarlaya çıkarak kurtulduğunu dile getiren Balcan, "Yürümeye çalıştım, yürüyemedim. Suda çabalamaktan artık gücüm tükenmişti, emeklemeye başladım. Emekleye emekleye caddeye çıktım. Bizimle beraber 4-5 araba daha vardı. Ambulansla hastaneye götürdüler. Çocuğumun öldüğünü bildim, 'İnşallah eşim kurtulmuştur.' diye dua ettim. 1,5-2 saat sonra eşim geldi." diye konuştu.'Dünyalar güzeli bir bebekti'Kızı Asel'i arama çalışmalarından bir haber beklediklerini vurgulayan Balcan, şöyle devam etti:Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Ağustos Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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