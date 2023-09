https://sputniknews.com.tr/20230905/kilicdaroglunun-danisman-atadigi-perinaz-yaman-her-partiden-teklif-aldim-1075195630.html

Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Yaman: 'Her partiden teklif aldım'

Değişim tartışmaları ile bir süredir gündemde yer alan CHP'de danışman krizi çıktı. Daha önce AK Parti'den Batman Belediye Başkanı aday adayı olan Perinaz Mahpeyker'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 26 Mayıs'ta danışman olarak atandığı gündemde yer aldı. Mahpeyker'in daha önceki sosyal medya paylaşımlarında laiklik ve Kılıçdaroğlu'na karşıt mesajları siyaset gündeminde tartışıldı.Perinaz Mahpeyker Yaman tartışmalar sonrası Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuştu. Yaman, “Danışmanlık yaptığım için eleştiriliyorum ama ben kendime değil, Kemal Kılıçdaroğlu'na, çocuklarıma ve aileme yapılanlara üzülüyorum” dedi.'Her partiden teklif aldım'Yaman’ın açıklamaları şöyle:“Kılıçdaroğlu'na danışman oldum diye beni eleştirebilirler. Ama çocuklarıma, aileme niçin saldırılıyor? İnanılmaz tehditler, hakaret içerikli ağır yorumlar geliyor. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Kendi örf adetlerimizden ne kadar uzaklaşmışız. Karşılarında bir iş insanı, kadın, bir anne var. Saygılı olunması gerekir. İş hayatında parlayıp, bu krizlere rağmen ayakta kalabilmek her babayiğidin harcı değil. Yapılan tehditler benim şahsıma değil, aileme, çocuklarıma dokunduğu zaman farklı yerlere evrilebilir. Ben tanınmayan insan değilim. Ben, yalnız CHP'den değil, ‘Bizimle siyaset yapın' diyen hemen her partiden teklif aldım.Danışmanlık yaptığım için eleştiriliyorum ama ben kendime değil, Kemal Kılıçdaroğlu'na, çocuklarıma ve aileme yapılanlara üzülüyorum. Bu ülkede neler olup bittiğini biliyorsunuz. Benim yüzümden size zarar gelse üzüleceğim gibi, siz de sizin yüzünüzden bana zarar gelirse üzülürsünüz. Benim yüzümden Kılıçdaroğlu'na yapılanlar için de ben üzülüyorum.”Öztürk, “Tabii bu arada kendisine; CHP Genel Başkanına nasıl ulaştığı, danışmanlık konusunun nasıl gündeme geldiği, bu süreçte neler danışıldığı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması için neler yaptığını da sordum. Ancak her sorunun ardından, ‘Teşekkür ederim aradığınız için. Telefonu kapatmak zorundayım’ dedi” diye yazdı.

