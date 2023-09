https://sputniknews.com.tr/20230904/chp-sozcusu-oztrak-ulkede-sosyal-riskler-her-gecen-gun-artiyor-1075181296.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Ülkede sosyal riskler her geçen gün artıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Pahalılık artıyor, borçlar artıyor, Ama gelirler reel olarak azalıyor. Maaş hiçbir şeye yetmiyor... 04.09.2023

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı devam ederken açıklamada bulunan Öztrak, Kerkük'teki olayları kaygıyla takip ettiklerini belirtti.Türkmenlerin Irak ve Kerkük'ün asli unsurlarından biri olduğunun bir kere daha altını çizdiklerini ifade eden Öztrak, değişik etnik unsurların bir arada huzur içinde yaşadığı Kerkük'te olayların bir an önce sona ermesi için tarafları sükunete davet ettiklerini söyledi.Öztrak, Avrupa şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhuriyet'in 100. yılında kazandığı büyük zafer için kutladı.CHP'nin resmen bundan tam bir asır önce 9 Eylül 1923'te kurulduğunu dile getiren Öztrak, CHP'nin 100. yılının bu hafta sonu büyük coşkuyla kutlanacağını kaydetti.Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, geçen hafta 2023'ün ikinci üç ayına ilişkin milli gelir verilerinin açıklandığını, yıllık milli gelirin hükümetin taahhüdünün ancak yarısına ulaşabildiğini dile getirdi. Öztrak, kişi başına gelirde ise söz verilenin yarısına bile ulaşılamadığını öne sürdü.Açıklanan büyümenin ülkenin potansiyelinin altında olduğunu, sanayi katma değerinin dört çeyrek üst üste gerilediğini iddia eden Öztrak, sanayisi küçülen bir ekonominin verimliliğini artıramayacağını, dışarıyla rekabet edemeyeceğini kaydetti.'Yeni ekonomi kadromuzun birinci önceliği enflasyon' sözleri de üç ayda yalan oldu'Hükümetin yeni ekonomi modeli uygulaması sonucunda korkunç bir hayat pahalılığı yaşandığını söyleyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye'nin dünyada gıda enflasyonunda en önlerde olduğunu, çiftçinin, besicinin durumunun her geçen gün kötüye gittiğini savunan Öztrak, meyvenin, sebzenin, etin fiyatının ikiye katlandığını, üreticinin perişan olduğunu söyledi. Öztrak, maliyetler son hızla artarken, fiyatların geçen senenin bile altına düştüğünü kaydetti.Bir çocuğun okula başlama maliyetinin 5 bin lirayı bulduğunu, Ankara'da okul servis ücretlerinin yüzde 70 arttığını dile getiren Öztrak, çocuklara sabah okula giderken bir kahvaltı ettirmenin bile küçük bir servete mal olduğunu söyledi.'Vatandaş tam bir kabus yaşıyor'Öztrak, Türkiye'de üniversite mezunu işsiz sayısının 1 milyon civarında olduğunu belirterek, "Seçim öncesinden bu yana geçen 4 ayda vatandaşların kredi ve kredi kartı borcu toplamı 351 milyar lira artışla 2 trilyon 324 milyar liraya ulaştı. Bu, olağanüstü bir seviye. Pahalılık artıyor, borçlar artıyor, Ama gelirler reel olarak azalıyor. Maaş hiçbir şeye yetmiyor. Vatandaş tam bir kabus yaşıyor. Ülkede sosyal riskler her geçen gün artıyor" ifadesini kullandı.'Milleti bölen, ağır bir tabloyla karşı karşıyayız'Hükümetin depremzedelere konut yapma konusunda sözlerini yerine getirmediğini öne süren Öztrak, "Anayasa açık, sizin bu evleri sadece yapmanız değil, vatandaşa parasız vermeniz gerekiyor. Yapamıyorsunuz, çıkıyorsunuz 'Muhalefet nerede?' diyorsunuz. Yapamayacaksanız, bir an evvel inin aşağı, biz gelip yapalım. Size nasıl yapılacağını gösterelim" şeklinde konuştu.Yüz binlerce öğretmenin atanmadığını, özel okullarda insanlık dışı ücretlerle çalıştırıldığını savunan Öztrak, atanabilen öğretmenin yoksulluk sınırı altındaki maaşıyla ay sonunu getirmeye çalıştığını kaydetti.Öztrak, "Ülkemiz yerel seçimlere adım adım ilerlerken yaşam tarzlarının siyasete malzeme edildiği, milleti bölen, ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu hükümet bile isteye yapıyor. Hedefi var. Sarpa saran ekonomik gidişat, ekonomik soykırım zam, zulüm konuşulmasın istiyor" dedi.

