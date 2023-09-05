https://sputniknews.com.tr/20230905/karabukte-esini-ve-kayinvalidesini-oldurdu-cinayetteki-ayrinti-ortaya-cikti-1075193890.html

Karabük'te eşini ve kayınvalidesini öldürdü: Cinayetteki ayrıntı ortaya çıktı

Karabük'te eşini ve kayınvalidesini öldürdü: Cinayetteki ayrıntı ortaya çıktı

Karabük'te boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldüren kişi intihar etti. Zanlının 15 yıl önce ilk eşini de öldürdüğü, 7 yıl cezaevinde... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T06:54+0300

2023-09-05T06:54+0300

2023-09-05T06:54+0300

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karabük

cinayet

koruma

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Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü.Yeni Mahalle Kandil Sokak üzerinde, H.K. (59) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında H.K, yanında bulunan tüfekle eşine ve kayınvalidesine ateş açarak olay yerinden kaçtı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özlem K. ve annesinin öldüğünü belirledi.İncelemenin ardından cenazeler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis ekipleri olay yerinden kaçan H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.Yeni Mahalle Çamdibidere mevkisindeki ormanlık alana kaçan H.K. burada önce polise ateş açtı, ardından tüfekle intihar etti. Bu arada, H.K. hakkında, Özlem K. ile ailesine yaklaşmaması için "çağrı üzerine koruma kararı" alındığı belirtildi.15 yıl önce de eşini öldürmüşH.K.'nın yaklaşık 15 yıl önce de ilk eşini öldürmekten cezaevine girdiği öğrenildi. 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan katil zanlısının bir süre önce de KADES uygulaması üzerinden eşinin şikayetiyle ihbar edildiği ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra salındığı öğrenildi.Paylaşımları ortaya çıktıÖte yandan H.K.'nin intihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.H.K. Whatsapp durumunda yaptığı paylaşımda, kendisinin 5 Eylül tarihinde hayatta olmayacağını, eşi için ise "Ölmesi gerekiyordu, öldü. Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın. İşte böyle asfaltta cenazen kalır. Biraz sonra da ben kendimi öldüreceğim. Ahirette hesap soracağım sana. 10 parmağım yakanda olacak. Şimdi yaptığın şerefsizliklerin bedelini ödedin. Annen de ödedi. Sana benimle oynama oyuncak olursun dedim" ifadelerine yer verdi.

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