https://sputniknews.com.tr/20230827/barismak-icin-toplananlar-arasinda-kavga-cikti-19-yasindaki-genc-tokatla-olduruldu-1074967007.html
Barışmak için toplananlar arasında kavga çıktı: 19 yaşındaki genç tokatla öldürüldü
Barışmak için toplananlar arasında kavga çıktı: 19 yaşındaki genç tokatla öldürüldü
Halıcıoğlu’nda 19 yaşındaki bir genç barışma buluşmasında çıkan kavgada başına aldığı tokat darbesiyle bayılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T09:24+0300
2023-08-27T09:24+0300
2023-08-27T09:24+0300
türkiye
beyoğlu
tokat
cinayet
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Bayoğlu'nda yaklaşık 1 ay önce Hüseyin Samet Ç. (12) ve Muhammed Sait D. (13) parkta bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etti. Bu olay nedeniyle 2 taraf barışmak için bir araya geldi. Taraflardan biri, yaşı büyük olması sebebiyle 19 yaşındaki Abdullah Şakun’u buluşmaya çağırdı. Orada taraflar arasında çıkan tartışmada Şakun, “sizi tokatlarım” deyince Emircan A. (16), Şakun’a “sen kim oluyorsun” diyerek üstüne yürüdü. Bunun derinde çıkan kavgada Şakun, Emirhan E. (17), Muhammed Emin D. (15), Emircan A. ve Emirhan Ö. (14) tarafından darp edildi. Darp esnasında Emircan A., Şakun’un kafasına sert bir şekilde tokat attı.Başından tokatlanıp hayatını kaybettiŞakun aldığı darbe sonucu girdiği alanda fenalık geçirerek bayıldıktan sonra yere yığıldı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, gencin bayıldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Abdullah Şakun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Darbenin, beyninin hayati sinir noktasına denk gelmesi sonucu gencin bilincini kaybettiği ve beynin vücutla bağlantısının kesilerek ölümün gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.Beyoğlu Asayiş polisi saldırganları yakaladıOlayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saldırganın kimliği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilgisine başvurulan Hüseyin Samet Ç. ve Muhammed Said D. ise serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230826/diyarbakirda-9-kisinin-oldugu-silahli-kavgayla-ilgili-tutuklu-sayisi-14e-cikti-1074960399.html
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beyoğlu, tokat, cinayet
Barışmak için toplananlar arasında kavga çıktı: 19 yaşındaki genç tokatla öldürüldü
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Halıcıoğlu’nda 19 yaşındaki bir genç barışma buluşmasında çıkan kavgada başına aldığı tokat darbesiyle bayılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, aldığı darbenin beyninin sinir noktasına etki etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bayoğlu'nda yaklaşık 1 ay önce Hüseyin Samet Ç. (12) ve Muhammed Sait D. (13) parkta bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etti. Bu olay nedeniyle 2 taraf barışmak için bir araya geldi. Taraflardan biri, yaşı büyük olması sebebiyle 19 yaşındaki Abdullah Şakun’u buluşmaya çağırdı. Orada taraflar arasında çıkan tartışmada Şakun, “sizi tokatlarım” deyince Emircan A. (16), Şakun’a “sen kim oluyorsun” diyerek üstüne yürüdü. Bunun derinde çıkan kavgada Şakun, Emirhan E. (17), Muhammed Emin D. (15), Emircan A. ve Emirhan Ö. (14) tarafından darp edildi. Darp esnasında Emircan A., Şakun’un kafasına sert bir şekilde tokat attı.
Başından tokatlanıp hayatını kaybetti
Şakun aldığı darbe sonucu girdiği alanda fenalık geçirerek bayıldıktan sonra yere yığıldı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, gencin bayıldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Abdullah Şakun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Darbenin, beyninin hayati sinir noktasına denk gelmesi sonucu gencin bilincini kaybettiği ve beynin vücutla bağlantısının kesilerek ölümün gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.
Beyoğlu Asayiş polisi saldırganları yakaladı
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saldırganın kimliği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilgisine başvurulan Hüseyin Samet Ç. ve Muhammed Said D. ise serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.