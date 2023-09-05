https://sputniknews.com.tr/20230905/kabine-toplantisi-basladi-1075207586.html
Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı başladı. Toplantıda Soçi'deki görüşme tüm yönleriyle değerlendirilecek. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T15:54+0300
2023-09-05T15:54+0300
2023-09-05T15:54+0300
politika
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı kabinesi
recep tayyip erdoğan
ekonomi
orta vadeli program
karadeniz tahıl koridoru
soçi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki toplantıya başkanlık ediyor. Kabinede görüşülen konular ve alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti ve Tahıl Koridoru konusundaki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor.Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.Gözler Orta Vadeli Program'daEkonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.Dünya liderleri ile buluşacakCumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak.Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230905/cumhurbaskanligi-kaynagindan-bir-sonraki-putin-erdogan-gorusmesi-hakkinda-aciklama-1075205104.html
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cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kabinesi, recep tayyip erdoğan, ekonomi, orta vadeli program, karadeniz tahıl koridoru, soçi
cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kabinesi, recep tayyip erdoğan, ekonomi, orta vadeli program, karadeniz tahıl koridoru, soçi
Kabine toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı başladı. Toplantıda Soçi'deki görüşme tüm yönleriyle değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki toplantıya başkanlık ediyor. Kabinede görüşülen konular ve alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.
İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti ve Tahıl Koridoru konusundaki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor.
Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.
Gözler Orta Vadeli Program'da
Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.
Dünya liderleri ile buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak.
Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.