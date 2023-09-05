https://sputniknews.com.tr/20230905/cumhurbaskanligi-kaynagindan-bir-sonraki-putin-erdogan-gorusmesi-hakkinda-aciklama-1075205104.html
Cumhurbaşkanlığı kaynağından bir sonraki Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama
Cumhurbaşkanlığı kaynağından bir sonraki Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama
Sputnik'e konuşan Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndan sonra... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T14:18+0300
2023-09-05T14:18+0300
2023-09-05T14:18+0300
dünya
cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
birleşmiş milletler (bm)
rusya
türkiye
görüşme
ikili görüşme
ikili ilişkiler
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Hürriyet gazetesinde yer alan haber hakkında açıklama yapan kaynak, "Şu anda yeni görüşme konusunda bilgi sahibi değiliz" dedi.Hürriyet gazetesi, Putin ve Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki temaslarının ardından bir kez daha buluşabileceğini yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230905/peskov-1-milyon-ton-tahil-sevkiyatiyla-ilgili-projenin-tarihleri-henuz-belli-degil-1075203791.html
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cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, birleşmiş milletler (bm), rusya, türkiye, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, putin-erdoğan görüşmesi, soçi görüşmesi
cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, birleşmiş milletler (bm), rusya, türkiye, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, putin-erdoğan görüşmesi, soçi görüşmesi
Cumhurbaşkanlığı kaynağından bir sonraki Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama
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Sputnik'e konuşan Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndan sonra yeniden görüşeceğine dair haberi doğrulamadı.
Hürriyet gazetesinde yer alan haber hakkında açıklama yapan kaynak, "Şu anda yeni görüşme konusunda bilgi sahibi değiliz" dedi.
Hürriyet gazetesi, Putin ve Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki temaslarının ardından bir kez daha buluşabileceğini yazmıştı.