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İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
İkinci el otomobil piyasasında sektör dışı alım satımların azalmasıyla araç fiyatları yüzde 10 düştü. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T11:37+0300
2023-09-05T11:37+0300
ekonomi
ikinci el
ikinci el
ikinci el otomobil
ikinci el araba satıcısı
otomobil
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İkinci el otomobil piyasasında yaşanan sektör dışı alım satımlarla ikinci el otomobil fiyatları yüksek seviyelere çıkmıştı. Bakanlıkların aldığı tedbirlerle bu yükselişin önüne geçildi. Sektör dışı alım satımların azalmasıyla ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yüzde 10 geriledi. 'Sektör dışı satımlar azaldı fiyatlar yüzde 10 geriledi'Sektör dışında al sat durumunun yavaşladığını ve fiyatların yüzde 10 gerilediğini belirten Yavuz Çiftçi, “İkinci el otomobillerle ilgili son gelişmeler var. Alınan tedbirler ile beraber ikinci el ve sıfır araçlar artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Özellikle sektör dışında bu araçlara yoğun bir talep vardı. İnsanlar araba alıp daha yükseğe satmak için bekliyordu. Bu nedenle sektör dışında alım satım çok fazlaydı buda fiyatları etkiliyordu. Önleyici tedbirler ile beraber bu talep düştü. Artık müşteriler ikinci el veya sıfır olan istediği bir aracı bulabilecek. Sektörümüzde genelde bu aylarda bir durgunluk zaten oluyordu. Şuanda da bu durgunluğu yaşıyoruz. Otomotiv piyasası böyledir bazı dönemler durgun olur bazı dönemler çok hareketli olur ama önümüzdeki aylarda tekrardan hareketleneceğini düşünüyorum. Şuanda ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10 gerileme söz konusu. Yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle fiyatlarında geri gittiğine tanıklık ettik” dedi.'Elektrikli araçlarda ilerleyen dönemlerde garajlarımızda olacak'Elektrikli araçlarında ikinci el piyasasına zamanla düşeceğini belirten Çiftçi, “Sektörde beklentilerimizden bir tanesi de elektrikli araçlar. Fakat şuanda ikinci elde bulunabilecek bir düzeyde değil. Araçlar yeni olduğundan tabi ki satanda yok. Fakat ilerleyen dönemlerde kullanım arttıkça illaki ikinci ele de bu araçlar düşecek. Bizde şimdiden kendimizi buna adapte etmeye hazırlanıyoruz. 2025 yılında çoğu otomobil firması içten yanmalı araçlar yerine elektrikli araçlara geçecek. Tabi ki yerli elektrikli aracımız Togg’u da garajımızda görmek isteriz. Sıfır araçlardaki gibi ikinci el otomobil piyasasında da elektrikli araçlara talep olacağını düşünüyorum. Tabi ki bu tercih meselesi ama elektrikli araçlar hem parça olarak hem donanım olarak çok fazla ustalık işi gerektirecek bir arızası olmaz. Bu araçlar genelde ekonomik, yaygınlaştıkça çok fazla tercih edilecekler” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/resmi-gazetede-yayimlandi-ikinci-el-arac-ve-gayrimenkul-satisina-iliskin-yeni-duzenleme-1075065270.html
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ikinci el, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, otomobil
ikinci el, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, otomobil

İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü

11:37 05.09.2023
© İHAİkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var'
İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© İHA
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İkinci el otomobil piyasasında sektör dışı alım satımların azalmasıyla araç fiyatları yüzde 10 düştü.
İkinci el otomobil piyasasında yaşanan sektör dışı alım satımlarla ikinci el otomobil fiyatları yüksek seviyelere çıkmıştı. Bakanlıkların aldığı tedbirlerle bu yükselişin önüne geçildi. Sektör dışı alım satımların azalmasıyla ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yüzde 10 geriledi.

'Sektör dışı satımlar azaldı fiyatlar yüzde 10 geriledi'

Sektör dışında al sat durumunun yavaşladığını ve fiyatların yüzde 10 gerilediğini belirten Yavuz Çiftçi, “İkinci el otomobillerle ilgili son gelişmeler var. Alınan tedbirler ile beraber ikinci el ve sıfır araçlar artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Özellikle sektör dışında bu araçlara yoğun bir talep vardı. İnsanlar araba alıp daha yükseğe satmak için bekliyordu. Bu nedenle sektör dışında alım satım çok fazlaydı buda fiyatları etkiliyordu. Önleyici tedbirler ile beraber bu talep düştü. Artık müşteriler ikinci el veya sıfır olan istediği bir aracı bulabilecek. Sektörümüzde genelde bu aylarda bir durgunluk zaten oluyordu. Şuanda da bu durgunluğu yaşıyoruz. Otomotiv piyasası böyledir bazı dönemler durgun olur bazı dönemler çok hareketli olur ama önümüzdeki aylarda tekrardan hareketleneceğini düşünüyorum. Şuanda ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10 gerileme söz konusu. Yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle fiyatlarında geri gittiğine tanıklık ettik” dedi.

'Elektrikli araçlarda ilerleyen dönemlerde garajlarımızda olacak'

Elektrikli araçlarında ikinci el piyasasına zamanla düşeceğini belirten Çiftçi, “Sektörde beklentilerimizden bir tanesi de elektrikli araçlar. Fakat şuanda ikinci elde bulunabilecek bir düzeyde değil. Araçlar yeni olduğundan tabi ki satanda yok. Fakat ilerleyen dönemlerde kullanım arttıkça illaki ikinci ele de bu araçlar düşecek. Bizde şimdiden kendimizi buna adapte etmeye hazırlanıyoruz. 2025 yılında çoğu otomobil firması içten yanmalı araçlar yerine elektrikli araçlara geçecek. Tabi ki yerli elektrikli aracımız Togg’u da garajımızda görmek isteriz. Sıfır araçlardaki gibi ikinci el otomobil piyasasında da elektrikli araçlara talep olacağını düşünüyorum. Tabi ki bu tercih meselesi ama elektrikli araçlar hem parça olarak hem donanım olarak çok fazla ustalık işi gerektirecek bir arızası olmaz. Bu araçlar genelde ekonomik, yaygınlaştıkça çok fazla tercih edilecekler” ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenleme
31 Ağustos, 00:21
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