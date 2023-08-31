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Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenleme
İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T00:21+0300
2023-08-31T00:43+0300
resmi gazete
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İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, ilan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilana çıkılması engellenecek.NTV'nin haberine göre kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecek.İlan siteleri, bu kurala uygun ilan denetimi yapmakla yükümlü olacak.Bu kurala aykırı her ilan için 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza uygulanacak.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan konuya açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Son zamanlarda İlan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlenmesi ve bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine, söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.Söz konusu yönetmeliklerde yapılan değişiklikler neticesinde, ilan sitelerinde kendi açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlanmış olup, kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklanmaktadır. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabileceklerdir.Gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte, başkalarına ait taşınmazların ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanısıra,3 ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirilmektedir.Tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler ile mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.Yayım tarihlerinden 2 ay sonra yürürlüğe girecek olan değişikliklere vatandaşlarımız ile ilan yayımlayan gerçek ve tüzel kişilerin uyum sağlaması zorunludur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenleme

00:21 31.08.2023 (güncellendi: 00:43 31.08.2023)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA
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İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.
İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, ilan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilana çıkılması engellenecek.
NTV'nin haberine göre kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecek.
İlan siteleri, bu kurala uygun ilan denetimi yapmakla yükümlü olacak.
Bu kurala aykırı her ilan için 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan konuya açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Son zamanlarda İlan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlenmesi ve bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine, söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Söz konusu yönetmeliklerde yapılan değişiklikler neticesinde, ilan sitelerinde kendi açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlanmış olup, kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklanmaktadır. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabileceklerdir.
Gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte, başkalarına ait taşınmazların ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanısıra,3 ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirilmektedir.
Tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler ile mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.
Yayım tarihlerinden 2 ay sonra yürürlüğe girecek olan değişikliklere vatandaşlarımız ile ilan yayımlayan gerçek ve tüzel kişilerin uyum sağlaması zorunludur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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