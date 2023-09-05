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İBB'nin Feshane'deki 'Ortadan başlamak' sergisine soruşturma
İBB'nin Feshane'deki 'Ortadan başlamak' sergisine soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan "Ortadan Başlamak" sergisine ilişkin "halkı kin düşmanlığa tahrik veya... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T12:10+0300
2023-09-05T12:10+0300
türkiye
ibb
sergi
soruşturma
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Başsavcılık, İBB tarafından Artİstanbul Feshane'de açılan 'Ortadan Başlamak' sergisine ilişkin Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusu üzerindeki incelemesini tamamladı.Başsavcılıkça, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İBB Kültür A.Ş'den bir yetkilinin ifadesine başvuruldu.Sergiyle ilgili soruşturma başlatıldıBu kişinin ifadesinde sorumlu kişinin kendisi olmadığını söylemesi üzerine savcılık, İBB Başkanlığı Genel Sekreterliği'ne yazı yazarak, sergideki resimlerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.Yazıda, serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek ivedilikle savcılığa bildirilmesi istendi.İBB'nin sorumluları bildirmesinin ardından savcılığın bu isimlerin ifadesine başvurulacağı belirtildi.Ne olmuştu?Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, sergiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.Suç duyurusu dilekçesinde, İBB tarafından açılan sergide çıplaklık ve müstehcenlik içeren figür, heykel, fotoğraf ve resimlerin bulunduğu aktarılmıştı.İBB yetkililerinin "dini değerlere hakaret ve aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması istenilen dilekçede ayrıca serginin kapatılması talep edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230831/istanbulda-okul-servis-ucretlerini-dusurecek-duzenleme-1075076634.html
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ibb, sergi, soruşturma
ibb, sergi, soruşturma

İBB'nin Feshane'deki 'Ortadan başlamak' sergisine soruşturma

12:10 05.09.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaİBB sergi
İBB sergi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan "Ortadan Başlamak" sergisine ilişkin "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, İBB tarafından Artİstanbul Feshane'de açılan 'Ortadan Başlamak' sergisine ilişkin Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusu üzerindeki incelemesini tamamladı.
Başsavcılıkça, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İBB Kültür A.Ş'den bir yetkilinin ifadesine başvuruldu.

Sergiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bu kişinin ifadesinde sorumlu kişinin kendisi olmadığını söylemesi üzerine savcılık, İBB Başkanlığı Genel Sekreterliği'ne yazı yazarak, sergideki resimlerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Yazıda, serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek ivedilikle savcılığa bildirilmesi istendi.
İBB'nin sorumluları bildirmesinin ardından savcılığın bu isimlerin ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, sergiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Suç duyurusu dilekçesinde, İBB tarafından açılan sergide çıplaklık ve müstehcenlik içeren figür, heykel, fotoğraf ve resimlerin bulunduğu aktarılmıştı.
İBB yetkililerinin "dini değerlere hakaret ve aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması istenilen dilekçede ayrıca serginin kapatılması talep edilmişti.
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