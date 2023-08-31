https://sputniknews.com.tr/20230831/istanbulda-okul-servis-ucretlerini-dusurecek-duzenleme-1075076634.html

Yeni düzenlenme: İstanbul'da okul servisleri için çifte tarife dönemi

Yeni düzenlenme: İstanbul'da okul servisleri için çifte tarife dönemi

İstanbul’daki okul servislerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Velilere 2. bir seçenek oluşturularak fiyatların düşürülmesi hedefleniyor. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

servis

okul servisi

ukome

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısında, okul servisleri ile ilgili yeni bir karar alındı.NTV'nin haberine göre, UKOME oy çokluğuyla kabul edilen düzenlemeye göre, kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlardan, UKOME standartlarında da hizmet vermesi istenecek.UKOME tarafından belirlenen standardın üstünde hizmet veren servis taşımacısı, standart tarife için gelen talepleri de karşılamakla yükümlü olacak.Böylece ikinci bir seçenek oluşturularak, daha düşük fiyattan da servis hizmeti sunulması hedefleniyor.

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servis, okul servisi, ukome