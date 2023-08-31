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https://sputniknews.com.tr/20230831/istanbulda-okul-servis-ucretlerini-dusurecek-duzenleme-1075076634.html
Yeni düzenlenme: İstanbul'da okul servisleri için çifte tarife dönemi
Yeni düzenlenme: İstanbul'da okul servisleri için çifte tarife dönemi
İstanbul’daki okul servislerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Velilere 2. bir seçenek oluşturularak fiyatların düşürülmesi hedefleniyor. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T12:20+0300
2023-08-31T12:50+0300
ekonomi
servis
okul servisi
ukome
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısında, okul servisleri ile ilgili yeni bir karar alındı.NTV'nin haberine göre, UKOME oy çokluğuyla kabul edilen düzenlemeye göre, kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlardan, UKOME standartlarında da hizmet vermesi istenecek.UKOME tarafından belirlenen standardın üstünde hizmet veren servis taşımacısı, standart tarife için gelen talepleri de karşılamakla yükümlü olacak.Böylece ikinci bir seçenek oluşturularak, daha düşük fiyattan da servis hizmeti sunulması hedefleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/istanbulda-5-ilcede-elektrikli-scooter-karari-1075074701.html
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servis, okul servisi, ukome
servis, okul servisi, ukome

Yeni düzenlenme: İstanbul'da okul servisleri için çifte tarife dönemi

12:20 31.08.2023 (güncellendi: 12:50 31.08.2023)
© AAOkul servis
Okul servis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA
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İstanbul’daki okul servislerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Velilere 2. bir seçenek oluşturularak fiyatların düşürülmesi hedefleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısında, okul servisleri ile ilgili yeni bir karar alındı.
NTV'nin haberine göre, UKOME oy çokluğuyla kabul edilen düzenlemeye göre, kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlardan, UKOME standartlarında da hizmet vermesi istenecek.
UKOME tarafından belirlenen standardın üstünde hizmet veren servis taşımacısı, standart tarife için gelen talepleri de karşılamakla yükümlü olacak.
Böylece ikinci bir seçenek oluşturularak, daha düşük fiyattan da servis hizmeti sunulması hedefleniyor.
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