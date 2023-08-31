İstanbul'da 5 ilçede elektrikli scooter kararı

© İHA / AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK scooter © İHA / AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK

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Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan scooter hız sınırı 12,5 km'ye indirildi.