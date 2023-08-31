https://sputniknews.com.tr/20230831/istanbulda-5-ilcede-elektrikli-scooter-karari-1075074701.html
İstanbul'da 5 ilçede elektrikli scooter kararı
İstanbul'da 5 ilçede elektrikli scooter kararı
Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan scooter hız sınırı 12,5 km'ye indirildi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T11:55+0300
2023-08-31T11:55+0300
2023-08-31T11:56+0300
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İstanbul'da 5 ilçede elektrikli scooter kararı
11:55 31.08.2023 (güncellendi: 11:56 31.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan scooter hız sınırı 12,5 km'ye indirildi.