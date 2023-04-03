https://sputniknews.com.tr/20230403/istanbulun-scooter-plani-aciklandi-hiz-park-egitim-1069110294.html

İstanbul'da scooterlar için yeni eylem planı: Hız, park, eğitim

İstanbul'da scooterlar için yeni eylem planı: Hız, park, eğitim

İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına yönelik eylem planının ana hatları açıklandı. İETT Genel Müdürü Gökce, 1500 park alanının açıklanacağı bilgisini... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T15:38+0300

2023-04-03T15:38+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Buğra Gökce, 'elektrikli scooter'ların kullanımını kolaylaştırmak ve düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak amacıyla hazırlanan yeni eylem planını açıkladı.Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alınan kararları şöyle açıkladı:"Skuterlar ile ilgili tüm paydaşlarla önemli bir adım attık. Hem Skuterların kullanımını kolaylaştırmak hem de düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak için yeni bir eylem planı hazırladık. Yeni planımız çerçevesinde atacağımız adımları paylaşmak isterim.Kuracağımız E-Skuter Komisyonu ile ilçe belediyeleri, operatörler ve idaremiz eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Hayatı İstanbullular için daha da kolay bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sürece katılan tüm paydaşlara teşekkür ederim."

https://sputniknews.com.tr/20230403/referanduma-gidilmisti-parisliler-elektrikli-scooterlarin-yasaklanmasini-istedi-1069086117.html

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