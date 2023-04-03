İstanbul'da scooterlar için yeni eylem planı: Hız, park, eğitim
15:38 03.04.2023 (güncellendi: 15:50 03.04.2023)
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İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına yönelik eylem planının ana hatları açıklandı. İETT Genel Müdürü Gökce, 1500 park alanının açıklanacağı bilgisini verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Buğra Gökce, 'elektrikli scooter'ların kullanımını kolaylaştırmak ve düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak amacıyla hazırlanan yeni eylem planını açıkladı.
Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alınan kararları şöyle açıkladı:
"Skuterlar ile ilgili tüm paydaşlarla önemli bir adım attık. Hem Skuterların kullanımını kolaylaştırmak hem de düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak için yeni bir eylem planı hazırladık. Yeni planımız çerçevesinde atacağımız adımları paylaşmak isterim.
1.Skuter Park Alanları: 1500 park alanı açılacak. İlçe Belediyeleri ile konumları belirlenen bu park alanlarının yapımına operatörler de katkı sağlayacak. Park alanlarına park eden kullanıcılardan yüzde 10-15 indirime tekabül eden açılış ücreti alınmayacak.
2.Hassas Bölgeler: Yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri 'hassas bölge' olarak tanımlanıp, bu bölgelerde hız sınırı 12.5 km/s olarak düzenlenecek.
3.Entegrasyon ve Eğitim: Kullanıcılara operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek. Operatörlerin mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek.
Kuracağımız E-Skuter Komisyonu ile ilçe belediyeleri, operatörler ve idaremiz eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Hayatı İstanbullular için daha da kolay bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sürece katılan tüm paydaşlara teşekkür ederim."
Kuracağımız E-Skuter Komisyonu ile ilçe belediyeleri, operatörler ve idaremiz eşgüdüm içerisinde hareket edecek.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 3, 2023
Hayatı İstanbullular için daha da kolay bir hale getirmek için çalışıyoruz.
Sürece katılan tüm paydaşlara teşekkür ederim.