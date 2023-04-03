https://sputniknews.com.tr/20230403/referanduma-gidilmisti-parisliler-elektrikli-scooterlarin-yasaklanmasini-istedi-1069086117.html
Referandum sonuçlandı: Paris elektrikli scooterların yasaklandığı ilk kent oldu
Referandum sonuçlandı: Paris elektrikli scooterların yasaklandığı ilk kent oldu
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, kiralık elektrikli scooter hizmetinin yasaklanması konusunda yapılan referandumda oy kullandı. Referandum sonuçlarına... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T09:35+0300
2023-04-03T09:35+0300
2023-04-03T09:55+0300
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scooter
elektrikli scooter
yasak
fransa
avrupa
referandum
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Paris sakinleri şehirde tartışma konusu haline gelen elektrikli scooter kullanımı için referanduma gitti. Resmi sonuçlara göre, şehrin seçmen kütüğündeki 1.38 milyon kişiden 103 bin civarında seçmen seçimlere katıldı. Bunlardan 91 bin 300'ünden fazlası kiralık scooter hizmetinin yasaklanması yönünde oy kullandı.Referandum, Fransız başkentinde elektrikli scooterlarda artan kazalar ve ölümlü vakaların ardından uzun süre gündemde yer kapladı.Paris, elektrikli araçları benimseyen ilk şehirlerden biri olmasına rağmen eleştiriler, bunların kentte yarardan çok zarara neden olduğu yönünde.Park halindeki elektrikli scooterların kaldırımları işgal ettiğine dair eleştiriler de tartışmaları alevlendirmişti.Ancak elektrikli scooter operatörleri, araçların şehirdeki genel trafik kazalarının küçük bir bölümünü oluşturduğunu savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230402/parisliler-elektrikli-scooter-icin-referanduma-gidiyor-1069065073.html
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paris, scooter, elektrikli scooter, yasak, fransa, avrupa, referandum
paris, scooter, elektrikli scooter, yasak, fransa, avrupa, referandum
Referandum sonuçlandı: Paris elektrikli scooterların yasaklandığı ilk kent oldu
09:35 03.04.2023 (güncellendi: 09:55 03.04.2023) Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, kiralık elektrikli scooter hizmetinin yasaklanması konusunda yapılan referandumda oy kullandı. Referandum sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 90'ına yakını hizmetin yasaklanmasını istedi.
Paris sakinleri şehirde tartışma konusu haline gelen elektrikli scooter kullanımı için referanduma gitti.
Resmi sonuçlara göre, şehrin seçmen kütüğündeki 1.38 milyon kişiden 103 bin civarında seçmen seçimlere katıldı. Bunlardan 91 bin 300'ünden fazlası kiralık scooter hizmetinin yasaklanması yönünde oy kullandı.
Referandum, Fransız başkentinde elektrikli scooterlarda artan kazalar ve ölümlü vakaların ardından uzun süre gündemde yer kapladı.
Paris, elektrikli araçları benimseyen ilk şehirlerden biri olmasına rağmen eleştiriler, bunların kentte yarardan çok zarara neden olduğu yönünde.
Park halindeki elektrikli scooterların kaldırımları işgal ettiğine dair eleştiriler de tartışmaları alevlendirmişti.
Ancak elektrikli scooter operatörleri, araçların şehirdeki genel trafik kazalarının küçük bir bölümünü oluşturduğunu savunuyor.