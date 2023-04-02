https://sputniknews.com.tr/20230402/parisliler-elektrikli-scooter-icin-referanduma-gidiyor-1069065073.html

Parisliler elektrikli scooter için referanduma gidiyor

Parisliler elektrikli scooter için referanduma gidiyor

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, elektrikli scooter kiralama hizmetinin geleceğini belirleyecek referandum için oy kullanıyor. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T16:03+0300

2023-04-02T16:03+0300

2023-04-02T16:03+0300

dünya

scooter

fransa

paris

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referandum

oy

elektrikli scooter

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Fransa'da 2.5 milyon kişi elektrikli scooter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyor.Paris'te bazı şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli scooter kiralama hizmeti veriyor. Scooterları daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.Paris'teki her 5 kazadan 1'inin elektrikli scooterlara 2 kişinin binmesi sonucu yaşandığı belirtiliyor.Paris Belediyesinin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli scooter kiralama hizmetine 'evet' veya 'hayır' demek için oy kullanacak.Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli scooter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.AA muhabiri, Paris sokaklarında halka elektrikli scooter kiralama hizmeti ve referandum hakkında düşüncelerini sordu.25 yaşındaki Gael Chereau, metronun kapalı alan olması nedeniyle kullanmakta zorlandığını ve Paris'te ulaşım için elektrikli scooterı tercih ettiğini belirtti.Chereau, referandumda elektrikli scooterlar ile ulaşıma devam edilmesi yönünde oy kullanacağını söyledi.'Gideceğin yere zamanında varıyorsun'Bir diğer scooter kullanıcısı Natache Nikaema da referandumda oy kullanmayacağını ancak kiralık elektrikli scooter kaldırılmasına karşı olduğunu ifade etti.Nikaema, metronun yorucu olduğunu dile getirerek, "En azından elektrikli scooterla gideceğin yere zamanında varıyorsun ve büyük bir kentte yaşıyoruz, böylelikle Eyfel Kulesi'ni görebiliyoruz" dedi.Scooter kullanımı için daha iyi denetim talebiRoxane Gakou, kiralık elektrikli scooter kullanıcılarının taşıtlara daha az özen gösterdiğini ve sokakta olur olmaz yere bırakabildiğini; bizzat tanıdığı scooter sahiplerinin ise aksine taşıtlarına iyi baktığını ifade etti.Gakou, scooter kullanımının daha iyi denetlenmesini ve trafikte daha az scooter olmasını istediğini dile getirdi.'Her yerde elektrikli scooter var'Paris'in banliyösünde yaşayan ve soy ismini vermek istemeyen Juline, elektrikli scooterlara karşı olduğunu belirterek, "Her yerde elektrikli skuter var, parklarda, yollarda ve kaldırımlarda" dedi.Juline, elektrikli scooterların tehlikeli olabileceğine dikkat çekerek, bu taşıtlar nedeniyle bebek arabasını süren annelerin veya tekerlekli sandalye kullanan engellilerin taşt yoluna inmek zorunda kalabildiğini söyledi.

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scooter, fransa, paris, avrupa, referandum, oy, elektrikli scooter