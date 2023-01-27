https://sputniknews.com.tr/20230127/kaldirimlardaki-scooterlar-toplanmisti-motosikletler-de-kaldirima-park-edemeyecek-1066250846.html

Kaldırımlardaki scooterlar toplanmıştı: 'Motosikletler de kaldırıma park edemeyecek'

Kaldırımlardaki scooterlar toplanmıştı: 'Motosikletler de kaldırıma park edemeyecek'

Kadıköy’de son günlerde tartışmalara neden olan ve kontrolsüz bir şekilde sayıları artan elektrikli scooterlar toplanmaya başlamıştı. Kadıköy Belediye Başkanı... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T10:38+0300

2023-01-27T10:38+0300

2023-01-27T10:38+0300

yaşam

kadıköy

istanbul

scooter

kaldırım

motosiklet

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İstanbul'da elektrikli scooter kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Ancak bu araçların, kullanımının yasak olduğu kaldırıma park edilmeleri yayaların geçişine engel oluyor.Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaldırım işgali ve bunun önemli aktörü haline gelen skuter ve türevleriyle ilgili olarak harekete geçmiş ve toplatılma kararı verilen skuterlerin şirket yetkilileriyle 23 Ocak Pazartesi günü bir araya gelmişti.Çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Odabaşı kaldırımlarda yaya geçişini engelleyecek motosiklet, masa, sandalye ve reklam panolarının da kaldırılması için çalışma yapacaklarını söylemişti.Kaldırımlara park ederek yayaların yürüme hakkını ellerinden alan kurye firmaları, işletmeler ya da özel kişilere ait motosikletlerin kaldırımlar üzerinde park yapmalarına asla müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Odabaşı, 1 Şubat Çarşamba gününe kadar süre verdi.Öte yandan Odabaşı bakkal, market, büfe, manav ya da benzeri işletmelerin de yayaların yürümesini engelleyecek şekilde kaldırımlara konan her türlü eşya, araç ve gereçleri gerekli güzenlemeleri yapmaları için bu işletmelere tanının sürenin de 1 Şubat olduğunu hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230125/scooterlar-icin-yeni-duzenlemeler-yolda-sensorle-takip-edilecek-1066140809.html

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kadıköy, istanbul, scooter, kaldırım, motosiklet