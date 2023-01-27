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https://sputniknews.com.tr/20230127/kaldirimlardaki-scooterlar-toplanmisti-motosikletler-de-kaldirima-park-edemeyecek-1066250846.html
Kaldırımlardaki scooterlar toplanmıştı: 'Motosikletler de kaldırıma park edemeyecek'
Kaldırımlardaki scooterlar toplanmıştı: 'Motosikletler de kaldırıma park edemeyecek'
Kadıköy’de son günlerde tartışmalara neden olan ve kontrolsüz bir şekilde sayıları artan elektrikli scooterlar toplanmaya başlamıştı. Kadıköy Belediye Başkanı... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T10:38+0300
2023-01-27T10:38+0300
yaşam
kadıköy
istanbul
scooter
kaldırım
motosiklet
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İstanbul'da elektrikli scooter kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Ancak bu araçların, kullanımının yasak olduğu kaldırıma park edilmeleri yayaların geçişine engel oluyor.Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaldırım işgali ve bunun önemli aktörü haline gelen skuter ve türevleriyle ilgili olarak harekete geçmiş ve toplatılma kararı verilen skuterlerin şirket yetkilileriyle 23 Ocak Pazartesi günü bir araya gelmişti.Çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Odabaşı kaldırımlarda yaya geçişini engelleyecek motosiklet, masa, sandalye ve reklam panolarının da kaldırılması için çalışma yapacaklarını söylemişti.Kaldırımlara park ederek yayaların yürüme hakkını ellerinden alan kurye firmaları, işletmeler ya da özel kişilere ait motosikletlerin kaldırımlar üzerinde park yapmalarına asla müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Odabaşı, 1 Şubat Çarşamba gününe kadar süre verdi.Öte yandan Odabaşı bakkal, market, büfe, manav ya da benzeri işletmelerin de yayaların yürümesini engelleyecek şekilde kaldırımlara konan her türlü eşya, araç ve gereçleri gerekli güzenlemeleri yapmaları için bu işletmelere tanının sürenin de 1 Şubat olduğunu hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/scooterlar-icin-yeni-duzenlemeler-yolda-sensorle-takip-edilecek-1066140809.html
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kadıköy, istanbul, scooter, kaldırım, motosiklet
kadıköy, istanbul, scooter, kaldırım, motosiklet

Kaldırımlardaki scooterlar toplanmıştı: 'Motosikletler de kaldırıma park edemeyecek'

10:38 27.01.2023
© İHA / GAMZE ÇEVRİMKaldırımlardaki scooterları toplayan belediyeden ikinci adım
Kaldırımlardaki scooterları toplayan belediyeden ikinci adım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA / GAMZE ÇEVRİM
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Kadıköy’de son günlerde tartışmalara neden olan ve kontrolsüz bir şekilde sayıları artan elektrikli scooterlar toplanmaya başlamıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaldırımların özgürleştirilmesi için alınacak tedbirlere ek olarak kaldırımlarda yaya geçişini engelleyecek motosikletlere de müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.
İstanbul'da elektrikli scooter kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Ancak bu araçların, kullanımının yasak olduğu kaldırıma park edilmeleri yayaların geçişine engel oluyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaldırım işgali ve bunun önemli aktörü haline gelen skuter ve türevleriyle ilgili olarak harekete geçmiş ve toplatılma kararı verilen skuterlerin şirket yetkilileriyle 23 Ocak Pazartesi günü bir araya gelmişti.
Çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Odabaşı kaldırımlarda yaya geçişini engelleyecek motosiklet, masa, sandalye ve reklam panolarının da kaldırılması için çalışma yapacaklarını söylemişti.

Kaldırımlara park ederek yayaların yürüme hakkını ellerinden alan kurye firmaları, işletmeler ya da özel kişilere ait motosikletlerin kaldırımlar üzerinde park yapmalarına asla müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Odabaşı, 1 Şubat Çarşamba gününe kadar süre verdi.
Öte yandan Odabaşı bakkal, market, büfe, manav ya da benzeri işletmelerin de yayaların yürümesini engelleyecek şekilde kaldırımlara konan her türlü eşya, araç ve gereçleri gerekli güzenlemeleri yapmaları için bu işletmelere tanının sürenin de 1 Şubat olduğunu hatırlattı.
scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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