https://sputniknews.com.tr/20230125/scooterlar-icin-yeni-duzenlemeler-yolda-sensorle-takip-edilecek-1066140809.html
Scooterlar için yeni düzenlemeler yolda: Sensörle takip edilecek
Scooterlar için yeni düzenlemeler yolda: Sensörle takip edilecek
Uygunsuz scooter kullanımıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Meydana gelen kazalar sebebiyle de yeni düzenlemeler getirilmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerle... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T02:01+0300
2023-01-25T02:01+0300
2023-01-25T02:29+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin uygunsuz park edilen Scooterları toplatma kararı alması Türkiye’de; Paris’te scooter’lar için referandum planlanması ise Avrupa’da tartışmalara neden oldu.Hürriyet'ten Aysel Alp'ın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, scooterların güvenli kullanımı için taslak çalışması hazırlıyor.Bakanlığın taslak çalışması uygulamaya girerse, bir scooter’a aynı anda iki kişinin binmesini önlemek için sensörler takılacak.Çalışma kapsamında hız sınırı saatte 50 km’nin üzerinde olan yollarda scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek. Böylece hız limiti 80 km olan bir yolda scooter’ın hızı önce 10’a, ardından 5’e düşürülecek ve durması sağlanacak.Dünyada scooter kazalarının en önemli nedenleri olarak, iki kişiyle kullanım ve 50 km’nin üzerinde hıza çıkmak gösteriliyor. Yeni yönetmelikle bu nedenlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.14 Nisan 2021 yönetmeliğinin dünyada scooter ile ilgili ilk düzenleme olduğuna dikkati çeken yetkililer, "Bu yönetmelik Rusya, Çin tarafından inceleniyor. Şu anda çalıştığımız sensör ve uydudan müdahale tedbirleri de dünyada ilk olacak" değerlendirmesinde bulundu.'Scooterların yaya yollarında kullanımı kesinlikle yasak' "25 kilometre hızla scooter kullanan 90 kilo ağırlığındaki bir sürücü, yayaya çarptığında kırığa, kafa travmasına, korkuya, paniğe neden olabiliyor. Bu hız sınırının düşürülmesi düşünülüyor mu” sorusu üzerine yetkililer şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230118/kadikoyde-denetimler-kapsaminda-bugun-153-scooter-toplandi-1065886568.html
türkiye
istanbul
kadıköy
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istanbul, kadıköy, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
istanbul, kadıköy, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
Scooterlar için yeni düzenlemeler yolda: Sensörle takip edilecek
02:01 25.01.2023 (güncellendi: 02:29 25.01.2023) Abone ol
Uygunsuz scooter kullanımıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Meydana gelen kazalar sebebiyle de yeni düzenlemeler getirilmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerle scooterlara ağırlık sensörü takılacak ve araçların hızına uydu üzerinden müdahale edilebilecek.
İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin uygunsuz park edilen Scooterları toplatma kararı alması Türkiye’de; Paris’te scooter’lar için referandum planlanması ise Avrupa’da tartışmalara neden oldu.
Hürriyet'ten Aysel Alp'ın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, scooterların güvenli kullanımı için taslak çalışması hazırlıyor.
Bakanlığın taslak çalışması uygulamaya girerse, bir scooter’a aynı anda iki kişinin binmesini önlemek için sensörler takılacak.
Çalışma kapsamında hız sınırı saatte 50 km’nin üzerinde olan yollarda scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek. Böylece hız limiti 80 km olan bir yolda scooter’ın hızı önce 10’a, ardından 5’e düşürülecek ve durması sağlanacak.
Dünyada scooter kazalarının en önemli nedenleri olarak, iki kişiyle kullanım ve 50 km’nin üzerinde hıza çıkmak gösteriliyor. Yeni yönetmelikle bu nedenlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
14 Nisan 2021 yönetmeliğinin dünyada scooter ile ilgili ilk düzenleme olduğuna dikkati çeken yetkililer, "Bu yönetmelik Rusya, Çin tarafından inceleniyor. Şu anda çalıştığımız sensör ve uydudan müdahale tedbirleri de dünyada ilk olacak" değerlendirmesinde bulundu.
'Scooterların yaya yollarında kullanımı kesinlikle yasak'
"25 kilometre hızla scooter kullanan 90 kilo ağırlığındaki bir sürücü, yayaya çarptığında kırığa, kafa travmasına, korkuya, paniğe neden olabiliyor. Bu hız sınırının düşürülmesi düşünülüyor mu” sorusu üzerine yetkililer şu yanıtı verdi:
"Scooterların yaya yollarında kullanımı kesinlikle yasak. Scooterlar, bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa buralarda, yoksa taşıt yolunda kullanılabilir, kaldırımlarda kullanılamaz. Yerel yönetimlerin hız limitini il ve ilçelerin yol durumlarına göre 25 km’nin altına indirme yetkisi var. Mesela Ankara ve İstanbul’da 20 km/s’ye düşürüldü. İsteyen belediye bunu 15 km/s’e de indirebilir."