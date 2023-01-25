https://sputniknews.com.tr/20230125/scooterlar-icin-yeni-duzenlemeler-yolda-sensorle-takip-edilecek-1066140809.html

Scooterlar için yeni düzenlemeler yolda: Sensörle takip edilecek

Scooterlar için yeni düzenlemeler yolda: Sensörle takip edilecek

Uygunsuz scooter kullanımıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Meydana gelen kazalar sebebiyle de yeni düzenlemeler getirilmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerle... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T02:01+0300

2023-01-25T02:01+0300

2023-01-25T02:29+0300

türkiye

istanbul

kadıköy

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin uygunsuz park edilen Scooterları toplatma kararı alması Türkiye’de; Paris’te scooter’lar için referandum planlanması ise Avrupa’da tartışmalara neden oldu.Hürriyet'ten Aysel Alp'ın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, scooterların güvenli kullanımı için taslak çalışması hazırlıyor.Bakanlığın taslak çalışması uygulamaya girerse, bir scooter’a aynı anda iki kişinin binmesini önlemek için sensörler takılacak.Çalışma kapsamında hız sınırı saatte 50 km’nin üzerinde olan yollarda scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek. Böylece hız limiti 80 km olan bir yolda scooter’ın hızı önce 10’a, ardından 5’e düşürülecek ve durması sağlanacak.Dünyada scooter kazalarının en önemli nedenleri olarak, iki kişiyle kullanım ve 50 km’nin üzerinde hıza çıkmak gösteriliyor. Yeni yönetmelikle bu nedenlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.14 Nisan 2021 yönetmeliğinin dünyada scooter ile ilgili ilk düzenleme olduğuna dikkati çeken yetkililer, "Bu yönetmelik Rusya, Çin tarafından inceleniyor. Şu anda çalıştığımız sensör ve uydudan müdahale tedbirleri de dünyada ilk olacak" değerlendirmesinde bulundu.'Scooterların yaya yollarında kullanımı kesinlikle yasak' "25 kilometre hızla scooter kullanan 90 kilo ağırlığındaki bir sürücü, yayaya çarptığında kırığa, kafa travmasına, korkuya, paniğe neden olabiliyor. Bu hız sınırının düşürülmesi düşünülüyor mu” sorusu üzerine yetkililer şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230118/kadikoyde-denetimler-kapsaminda-bugun-153-scooter-toplandi-1065886568.html

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istanbul, kadıköy, ulaştırma ve altyapı bakanlığı