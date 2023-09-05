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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama
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https://sputniknews.com.tr/20230905/haci-yakisikli-fes-benim-devletimi-temsil-ediyor-benim-milli-takimim-benim-devletime-mi-karsi-1075197387.html
Hacı Yakışıklı: Fes benim devletimi temsil ediyor. Benim milli takımım benim devletime mi karşı?
Hacı Yakışıklı: Fes benim devletimi temsil ediyor. Benim milli takımım benim devletime mi karşı?
Hacı Yakışıklı, Melissa Vargas'ın 'fes'e vurduğu bir illüstrasyonu göstererek, "Fes devletimizi, Osmanlı Devleti'ni temsil ediyor. Benim milli takımım benim... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T10:14+0300
2023-09-05T10:27+0300
yaşam
voleybol
şampiyon
barış yarkadaş
hacı yakışıklı
fes
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tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında Yarkadaş'ın "Milli takımın şampiyon olmasına sevinmeyen bir güruh var" demesinin ardından çıkan tartışmada Yakışıklı, Melissa Vargas'ın fes'e vurduğu bir illüstrasyonu göstererek, "Fes devletimizi, Osmanlı Devleti'ni temsil ediyor. Benim milli takımım benim devletime mi karşı?'' dedi.Yarkadaş da Yakışıklı'ya "Fes kutsal bir şey mi?" diye sordu. Yakışıklı, "Bugün sadece Sırplar kaybetmedi ne demek? Sırpları mı tutacağız? Belgrad'ta bizim hakimiyetimiz vardı 400 sene" deyince Yarkadaş, milli sporcu Ebrar Karakurt'a gönderme yaparak ''Sen de boş yapıyorsun Hacı. Bak söylüyorum, boş yapma Hacı'' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230904/melih-gokcek-bayanlar-turk-milli-voleybol-takimini-tebrik-ediyorum-1075166100.html
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voleybol, şampiyon, barış yarkadaş, hacı yakışıklı, fes
voleybol, şampiyon, barış yarkadaş, hacı yakışıklı, fes

Hacı Yakışıklı: Fes benim devletimi temsil ediyor. Benim milli takımım benim devletime mi karşı?

10:14 05.09.2023 (güncellendi: 10:27 05.09.2023)
© Fotoğraf : InstagramHacı Yakışıklı
Hacı Yakışıklı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© Fotoğraf : Instagram
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Hacı Yakışıklı, Melissa Vargas'ın 'fes'e vurduğu bir illüstrasyonu göstererek, "Fes devletimizi, Osmanlı Devleti'ni temsil ediyor. Benim milli takımım benim devletime mi karşı?'' dedi. Barış Yarkadaş ise "Boş yapma Hacı" diye yanıt verdi.
tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında Yarkadaş'ın "Milli takımın şampiyon olmasına sevinmeyen bir güruh var" demesinin ardından çıkan tartışmada Yakışıklı, Melissa Vargas'ın fes'e vurduğu bir illüstrasyonu göstererek, "Fes devletimizi, Osmanlı Devleti'ni temsil ediyor. Benim milli takımım benim devletime mi karşı?'' dedi.
Yarkadaş da Yakışıklı'ya "Fes kutsal bir şey mi?" diye sordu. Yakışıklı, "Bugün sadece Sırplar kaybetmedi ne demek? Sırpları mı tutacağız? Belgrad'ta bizim hakimiyetimiz vardı 400 sene" deyince Yarkadaş, milli sporcu Ebrar Karakurt'a gönderme yaparak ''Sen de boş yapıyorsun Hacı. Bak söylüyorum, boş yapma Hacı'' dedi.
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