Melih Gökçek: Bayanlar Türk Milli Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum
© AA / Dursun AydemirA Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milli voleybolcular maç sonu sevinç yaşadı.
© AA / Dursun Aydemir
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Gökçek sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:
"BAYANLAR TÜRK MİLLİ VOLEYBOL TAKIMININ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM… TÜRK SPORUNA SON ON SENEDİR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KATKILARI DOLAYISIYLA HEMEN HER BRANŞDA GELEN ŞAMPİYONLUKLAR DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ… NOT:Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid’e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı."
BAYANLAR TÜRK MİLLİ VOLEYBOL TAKIMININ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 3, 2023
TÜRK SPORUNA SON ON SENEDİR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KATKILARI DOLAYISIYLA HEMEN HER BRANŞDA GELEN ŞAMPİYONLUKLAR DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ…
NOT:Ebrar konusunda tek geri… pic.twitter.com/W6MKJ2qvdL