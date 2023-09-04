Melih Gökçek: Bayanlar Türk Milli Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum

"BAYANLAR TÜRK MİLLİ VOLEYBOL TAKIMININ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM… TÜRK SPORUNA SON ON SENEDİR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KATKILARI DOLAYISIYLA HEMEN HER BRANŞDA GELEN ŞAMPİYONLUKLAR DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ… NOT:Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid’e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı."