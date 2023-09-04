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Erdoğan: Putin ile görüşmemizden sonra tahıl koridoru konusunda verilecek mesaj çok önemli olacak
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Melih Gökçek: Bayanlar Türk Milli Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum
Melih Gökçek: Bayanlar Türk Milli Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
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voleybol
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Gökçek sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:
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melih gökçek, voleybol, kadın, avrupa, avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
melih gökçek, voleybol, kadın, avrupa, avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

Melih Gökçek: Bayanlar Türk Milli Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum

13:04 04.09.2023
© AA / Dursun AydemirA Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milli voleybolcular maç sonu sevinç yaşadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milli voleybolcular maç sonu sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA / Dursun Aydemir
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Gökçek sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

"BAYANLAR TÜRK MİLLİ VOLEYBOL TAKIMININ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM… TÜRK SPORUNA SON ON SENEDİR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KATKILARI DOLAYISIYLA HEMEN HER BRANŞDA GELEN ŞAMPİYONLUKLAR DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ… NOT:Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid’e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı."

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