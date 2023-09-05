https://sputniknews.com.tr/20230905/cok-sayida-yildirim-dustu-36-yerde-yangin-cikti-1075205618.html
Çok sayıda yıldırım düştü: 36 yerde yangın çıktı
Çok sayıda yıldırım düştü: 36 yerde yangın çıktı
Muğla'da, dün yıldırım isabet eden 36 noktada orman yangını çıktığı bildirildi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T14:23+0300
2023-09-05T14:23+0300
2023-09-05T14:23+0300
türkiye
muğla
orman yangını
yıldırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075205410_0:0:1132:637_1920x0_80_0_0_2c0255d90c98f9b593f7165a7b9c1a80.jpg
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla ve ilçelerinde dün etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yıldırım düşmesi olayları yaşandı. Yıldırım isabet eden 36 bölgede orman yangını çıktı.Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, karadan ulaşımın olmadığı, sahile yakın bölgelerde ise deniz üzerinden teknelerle ulaşılarak müdahale gerçekleşti.Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün uzun yıllar ortalamasına göre orman yangınlarının yüzde 30'u yıldırım kaynaklı çıkıyor.Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanın kahramanları 36 yıldırım kaynaklı yangına müdahale edip söndürdü. Ellerinize sağlık." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/istanbulda-orman-yangini-1075169264.html
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075205410_0:0:1132:849_1920x0_80_0_0_a4d9dc791677566b5e042c37b744abd4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muğla, orman yangını, yıldırım
muğla, orman yangını, yıldırım
Çok sayıda yıldırım düştü: 36 yerde yangın çıktı
Abone ol
Muğla'da, dün yıldırım isabet eden 36 noktada orman yangını çıktığı bildirildi.
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla ve ilçelerinde dün etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yıldırım düşmesi olayları yaşandı. Yıldırım isabet eden 36 bölgede orman yangını çıktı.
Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.
Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, karadan ulaşımın olmadığı, sahile yakın bölgelerde ise deniz üzerinden teknelerle ulaşılarak müdahale gerçekleşti.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün uzun yıllar ortalamasına göre orman yangınlarının yüzde 30'u yıldırım kaynaklı çıkıyor.
Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanın kahramanları 36 yıldırım kaynaklı yangına müdahale edip söndürdü. Ellerinize sağlık." ifadelerini kullandı.